Panamá vs Surinam | ¿De qué color jugará la sele esta noche?

Sintoniza el partido entre Panamá y Surinam hoy 14 de octubre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La fiebre mundialista alcanza su punto máximo este martes, 14 de octubre de 2025, cuando la Selección Mayor de Panamá enfrente a Surinam en un choque vital por la Fecha 4 de la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez abre sus puertas a las 4:00 p.m. para un encuentro programado para las 8:00 p.m. que definirá al líder del Grupo A. Tras tres fechas disputadas, ambos equipos llegan igualados en el primer lugar con 5 puntos, aunque la ventaja nominal es para el conjunto surinamés por haber anotado un gol más que los canaleros.

El ambiente promete ser eléctrico, con la esperanza de una casa llena en la capital panameña. La afición debe saber que en este histórico primer enfrentamiento en territorio panameño, la escuadra local, dirigida por Thomas Christiansen, saltará a la cancha luciendo su uniforme de color rojo.

Por su parte, el equipo comandado por el neerlandés Stanley Menzo, Surinam, buscará mantener su liderato vestido de blanco. El Rommel Fernández Gutiérrez no solo es un fortín, sino un campo de ensueño para los locales, quienes mantienen una racha invicta de 10 años en casa por Eliminatorias, sumando 20 partidos sin perder.

Los panameños llegan con la moral alta tras conseguir una histórica victoria de visitante 0-1 sobre El Salvador en el Estadio Cuscatlán. Este resultado se suma a los empates previos ante Surinam (0-0, Paramaribo) y Guatemala (1-1, en casa).

Precisamente, el único antecedente entre estas dos selecciones es ese empate 0-0 ocurrido en septiembre, al inicio de esta Fase Final. Surinam, que también ha mostrado fortaleza, llega tras un empate 1-1 en casa frente a Guatemala, sumando en su historial de esta fase una victoria como visitante (1-2 ante El Salvador) y dos empates. El silbato inicial estará a cargo del árbitro Selvin Brown de Honduras.

🇵🇦🚨 OFICIAL | ¡LA LISTA DE CONVOCADOS DE PANAMÁ PARA ENFRENTAR A SURINAM!

La Selección Panameña ya tiene su nómina oficial para el próximo partido de las Eliminatorias hacia el Mundial 2026. Aquí los detalles:

🥅 GUARDAMETAS

Orlando Mosquera (Al-Fahya FC/KSA; 42/0)

Luis Mejía (Nacional/URU; 55/0)

César Samudio (Marathón/HON; 3/0)

🛡️ DEFENSAS

Amir Murillo (Olympique Marsella/FRA; 89/9)

César Blackman (Slovan Bratislava/SVK; 33/2)

Fidel Escobar (Deportivo Saprissa/CRC; 93/4)

Jorge Gutiérrez (Dep La Guaira/VEN; 13/0)

Andrés Andrade (LASK Linz; 44/1)

Eric Davis (CD Plaza Amador/PAN; 100/8)

Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello/VEN; 17/0)

⚙️ VOLANTES

Aníbal Godoy (San Diego FC/USA; 153/4)

Adalberto Carrasquilla (Pumas/MEX; 68/2)

Cristian Martínez (Kiryat Shmona/ISR; 59/2)

Edward Cedeño (UD Las Palmas/ESP; 4/0)

José Luis Rodríguez (FC Juárez/MEX; 63/7)

Yoel Bárcenas (FC Mazatlán/MEX; 98/9)

Omar Browne (Estudiantes de Mérida/VEN; 14/0)

José Murillo (CD Plaza Amador/PAN; 17/1)

⚽ DELANTEROS

Tomás Rodríguez (Monagas SC/VEN; 10/3)

Ismael Díaz (León/MEX; 51/16)

Cecilio Waterman (Coquimbo Unido/CHI; 47/12)

José Fajardo (Universidad Católica/ECU; 60/16)

Azarías Londoño (Universidad Católica/ECU; 7/0)

📌 Destacados: