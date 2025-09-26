Paraguay vs Panamá Mundial Sub-20 Chile 2025: Los guaraníes con hambre de historia

Panamá vs Paraguay, inicio del Mundial Sub-20 Chile 2025, el sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Después de una ausencia de más de 10 años, la Selección Paraguaya Sub-20 logró sellar su boleto para la Copa del Mundo, un hito que no alcanzaba desde el torneo de Turquía 2013.

La clasificación llegó en el Sudamericano 2025, donde el equipo terminó en un meritorio cuarto lugar, demostrando garra, superación y capacidad de reacción.

El camino no fue sencillo. En plena competencia se produjo un cambio de entrenador, con Antolín Alcaraz asumiendo la dirección técnica y dándole un nuevo aire al plantel. Bajo su mando, el grupo se consolidó y encontró la fuerza necesaria para volver a la élite juvenil.

Un grupo desafiante en Chile

En el Mundial Sub-20 de Chile 2025, Paraguay integrará un grupo complicado junto a República de Corea, Ucrania y Panamá. A pesar de la dificultad, en el plantel reina la confianza.

“Nos seguimos preparando para no solo ir a participar, sino ir a competir y dar lo mejor de nosotros”, afirmó Lucas Quintana, a FIFA.com quien resaltó que la clasificación no es “poca cosa” para el grupo.

Lucas Quintana: el capitán que sueña en grande

El líder de esta selección es Lucas Quintana, defensor de 20 años que milita en Cerro Porteño, uno de los clubes más grandes de Paraguay. Quintana llevará la cinta de capitán y con ella las esperanzas de todo un país.

Con una mentalidad ambiciosa, no esconde su objetivo: “Nuestro objetivo es salir campeones del mundo y hacer historia. Quedar en la historia del fútbol”.

Unidad, liderazgo y mentalidad

La confianza de Quintana se respalda en la calidad futbolística y, sobre todo, en la unidad del grupo. “Veo mucha calidad, mucho grupo. Creo que somos más que solo compañeros... se ve el hambre, las ganas de progreso que hay”, explicó el capitán.

Para él, ser el líder de su generación es un “sueño” y un “orgullo inigualable”. Su filosofía de liderazgo es clara: enfocarse en su propio rendimiento para poder ayudar a sus compañeros, siempre buscando ser una influencia positiva dentro y fuera de la cancha.

Preparación integral

Consciente de la presión de jugar en un club grande y representar a su país, Quintana trabaja tanto en lo físico como en lo mental, apoyándose en psicólogos para manejar los desafíos que llegan “muy rápido” a su edad.

Para él y sus compañeros, el Mundial Sub-20 de Chile 2025 no es solo una competencia, sino también una “oportunidad única” y una “vidriera” para mostrar su talento al mundo y proyectarse hacia un futuro prometedor en el fútbol internacional.

