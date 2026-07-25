Panamá agota los últimos detalles y llega lista para debutar ante Canadá en el Premundial Sub-20

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá ya está lista para su debut en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, luego de completar este sábado su último entrenamiento antes del compromiso de mañana, domingo 26 de julio, frente a la Sub-20 de Canadá.

El equipo dirigido por el entrenador Mike Stump realizó una práctica matutina con el grupo completo en la cancha auxiliar ubicada a un costado del Estadio Universitario BUAP, en la ciudad mexicana de Puebla, sede del duelo de mañana correspondiente al Grupo C.

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La sesión estuvo enfocada en aspectos tácticos, con pocas cargas físicas y especial énfasis en el ensayo de jugadas de pelota quieta, afinando los últimos detalles antes del estreno en el torneo.

Al finalizar el entrenamiento, la delegación panameña se trasladó al Estadio Universitario BUAP para cumplir con el reconocimiento oficial de la cancha, protocolo habitual previo al arranque de un Premundial. Jugadores y cuerpo técnico recorrieron las instalaciones de la sede que albergará los partidos del Grupo B y el Grupo C.

El Estadio Universitario BUAP tiene capacidad para 22 mil personas, y la entrada a los partidos del Premundial Sub-20 será totalmente gratuita para los aficionados, quienes deberán llenar un enlace para obtener su código QR de ingreso.

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Listos para el debut

Con casi dos semanas de preparación en territorio mexicano —que incluyeron un campamento en Pachuca antes del traslado a Puebla—, la Sub-20 panameña afronta con ilusión el inicio de su camino en busca de uno de los boletos a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

El encuentro entre Panamá y Canadá está programado para mañana domingo a las 2:00 p.m. hora local (3:00 p.m. en Panamá). En el otro compromiso del Grupo C, Jamaica y Honduras se enfrentarán a las 7:00 p.m. hora local (8:00 p.m. en Panamá).

Con información de FPF.

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