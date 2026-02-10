Selección Sub17 de Panamá irá esta noche por el boleto al Mundial de Catar 2026

Los partidos de la selección Sub17 de Panamá los podrás escuchar EN VIVO por TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/El Estadio Rommel Fernández se viste de gala esta noche para presenciar lo que ya se considera una "final" anticipada.

La Selección Sub-17 Masculina de Panamá, bajo la dirección técnica de Felipe Baloy, busca sellar su boleto directo a la Copa Mundial Masculina Sub-17 de la FIFA Catar 2026 cuando se mida ante una Nicaragua que también llega con el cuchillo entre los dientes.

Aquí repasamos la trayectoria perfecta de los juveniles canaleros en este certamen:

El debut: Contundencia ante Dominica (5 de febrero)

El camino inició con una goleada de 6-1 frente a Dominica. En aquella noche del jueves, la joya del equipo, Thiago Chalmers, se robó los reflectores al firmar un espectacular triplete (minutos 28’, 37’ y 90+5’).

El marcador lo había abierto Oliver Pinzón apenas al minuto 12. Alexander Tull y un cabezazo de Arian Reyes completaron la faena de un equipo que, pese a conceder un gol de penal, mostró una intensidad ofensiva que dejó claro que Panamá no venía a especular.

Lo siguiente: Paso perfecto ante Anguila (7 de febrero)

Dos días después, la maquinaria de Baloy volvió al "Coloso de Juan Díaz" para reafirmar su dominio. Esta vez, la víctima fue Anguila, que sucumbió ante un 6-0 inapelable.

Apenas a los 3 minutos, Lucas Norte soltó un bombazo de larga distancia para encarrilar el juego. La profundidad del banquillo se hizo notar con el doblete de Joseph Choy, mientras que Estevis López, Alexander Tull y nuevamente Thiago Chalmers (desde el punto penal) sentenciaron el encuentro. Con este resultado, Panamá acumuló 12 goles a favor en solo dos partidos, manteniendo un ritmo arrollador.

El desenlace: Todo o nada ante Nicaragua (10 de febrero)

Hoy, martes 10 de febrero, a las 8:00 p.m., el destino aguarda. La situación es de máxima tensión: Nicaragua llega en una posición idéntica tras haber vencido a Anguila (3-0) y propinarle un contundente 7-1 a Dominica.

Ambas novenas están igualadas con 6 puntos en la cima del Grupo B, pero solo una podrá celebrar el cupo mundialista al finalizar los 90 minutos en el Rommel Fernández. El equipo de Felipe Baloy confía en su solidez defensiva y en el olfato goleador de sus delanteros para asegurar que Panamá vuelva a una cita máxima de la categoría, en tierras cataríes.

