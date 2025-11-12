Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/¡Bienvenidos a la conferencia de prensa del entrenador Thomas Christiansen desde la Ciudad de Guatemala, en la antesala del esperado duelo entre Panamá y Guatemala por la eliminatoria Concacaf!

En esta comparecencia, el técnico del conjunto canalero compartirá sus impresiones previas al compromiso que se disputará en el histórico Estadio El Trébol, donde los panameños buscarán mantener su buen momento y acercarse a la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Todo está listo en territorio chapín para escuchar las declaraciones del estratega danés y conocer los últimos detalles antes del crucial encuentro.