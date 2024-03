¡Tremendo! Una joven estrella del tenis prefirió retirarse antes que someterse a controles antidopaje

Un hecho inusual sacudió al mundo del tenis, luego que una de las promesas nacientes de este deporte anunciara su retiro después de ser sancionado por evadir los controles antidopajes. Ahora, cuatro meses después, el atleta contraatacó alegando ser víctima de racismo e injusticias por parte de la organización.

No cabe duda de que el tenista sueco Mikael Ymer, tiene mucho talento para el tenis, incluso, estuvo dentro de los 50 mejores deportistas de esta disciplina según el ranking. Sin embargo, una polémica se generó luego de que denunciara ser víctima de un sistema del deporte que está en su contra.

La noticia por supuesto sacudió a los fanáticos del deporte, que ya se habían dado cuenta del talento inminente en la joven promesa, quien luego de evadir los controles de dopaje recibió su correspondiente sanción, que al parecer no fue de su agrado, por lo que renunció y luego apareció en su red social de X haciendo una grave denuncia, eliminando su cuenta posteriormente.

El joven Mikael Ymer, quien apenas tiene 25 años, pintaba como una estrella naciente en el deporte, sumando uno a uno contundentes triunfos en el Abierto de Wimbledon incluso venciendo a uno de los mejores tenistas, Taylor Fritz. Sin embargo, después de la victoria, el tenista sueco anunció que fue castigado por romper las normas antidopaje, luego de la sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo, de 18 meses de suspensión tras ser absuelto en el 2022 por un tribunal independiente.

“Otro jugador dentro del top 40 se ausentó en tres ocasiones y no pasó nada. Alegó que el teléfono de su hotel estaba estropeado y por eso no escuchó las llamadas, pero ahí no han visto negligencia, a pesar de que tenemos la responsabilidad de estar localizables”, sentenció en su cuenta de X.

“Me alegro de que él no haya tenido que pasar por esto, pero no me pueden mirar a la cara y decirme que esto no es una cuestión racial”, añadió, luego de que según lo manifestó la sanción pasara dos días después de haber discutido con un alto cargo de la Federación Internacional de Tenis.

Ymer había sido sancionado con año y medio por no asistir a los controles antidoping, a lo que explicó: “La ITF apeló esa decisión a pesar de que los árbitros independientes que me absolvieron fueron designados según sus propias reglas”.

“Nunca he usado ni he sido acusado de usar sustancias prohibidas. Habiendo sido absuelto una vez, y manteniendo de todo corazón el hecho de que no siento que se haya cometido la tercera ofensa, considero injusta su decisión de juzgarme nuevamente y posteriormente declararme culpable. Además de eso, me resulta difícil comprender que encontraron una suspensión de 18 meses como un castigo justo”, aclaró.

El tenista ya se había quejado de algunas injusticias que, consideraba, estaban ocurriendo en los partidos de tenis en contra suya. Una de ellas fue cuando protagonizó una conducta antideportiva en el ATP Lyon 2023, al desquitarse contra el juez de silla por el fallo en su contra: “¿Por qué no vienes a ver la marca? Si observaste el pique sobre la línea, entonces muéstramelo”, como el juez no accedió a su solicitud, el tenista sentenció: “Jamás presencié que un referí se niegue a revisar una marca”.