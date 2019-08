Película de ‘Panamá Papers’ mostrará a Fonseca y Mossack como abogados seductores

Bajo la producción de la plataforma streaming Netflix, Soderbergh con un elenco de lujo encabezado por Meryl Streep junto a Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Matthias Schoenaerts, James Cromwell and Sharon Stone, busca contar esta historia que dejó al descubierto a varios empresarios, políticos, artistas y deportistas que ocultaban sus bienes para evadir impuestos con ayuda de la firma de abogados panameña “ Mossack & Fonseca”.

Antonio Banderas le dará vida a Ramón Fonseca Mora y Gary Oldman a Jürgen Mossack.

La película de 95 minutos de duración y de la cual se conoce muy poco de su trama, ha pintado a Fonseca Mora y Mossack como dos abogados seductores.

El guion de la película fue escrito por Scott Z. Burns y está basado en el libro de Jake Bernstein ‘Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite’.

La sinopsis de la película retrata que Ellen Martin, interpretada por Streep interrumpe sus vacaciones para meterse en un mundo de secretos fiscales, donde los dos abogados panameños a través de su bufete, son los principales cómplices.

Soderbergh tiene una filmografía que muestra mucho interés por temas de investigaciones periodísticas, ladrones y estafadores que desean salirse con la suya. Muestra de ello es que ha sido el director de películas como: “ Ocean’s Eleven, Traffic y Erin Brockovich”; entre otras.