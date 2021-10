¿Qué se hizo en el rostro Ricky Martin? Esto respondió la estrella boricua

Por Ana Carolina Barsallo (Corresponsal digital)



Días después que se desataran fotos donde lucía distinto, el boricua niega haberse realizado Botox u otro procedimiento, dijo en una serie de historias de Instagram la tarde de hoy.

A diferencia de hace unos días, hoy Ricky Martin lució físicamente distinto, con su usual barba y en la que parece su habitación de hotel.

“No me he hecho nada en la cara, se los juro, tengo líneas, si me pongo botox o fillers se los digo, no tengo nada que esconder” mencionó, mientras se tocaba la cara mostrando la textura de su piel. En cambio a otros días, alega que utilizó un "suero de multi-vitaminas" que le generó una reacción rara a su piel, lo que ocasionó que se inflamara.

A pesar de tener las entrevistas ese día, prefirió no cancelarlas a pesar de la apariencia de su rostro, pero que lo hubiera podido hacer para evitar realizar estas historias, “Está todo bien, mi vida está normal, muy saludable, los conciertos están de puta madre”, añade.

Termina las historias despidiéndose de sus seguidores, agregando que hoy se presenta en Chicago en la que será su nueva gira de conciertos.