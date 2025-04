Auxilios económicos mal otorgados por el Ifarhu no serían recuperados

Panamá/Aunque en los últimos años el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) entregó 9,237 auxilios económicos por un monto de 260 millones de dólares entre julio de 2019 y julio de 2024, gran parte de estos fondos no serán recuperados, incluso cuando fueron otorgados a personas con suficiente poder adquisitivo para pagar sus estudios superiores.

Así lo reveló Gabriel Cajiga, director encargado del Ifarhu, quien explicó que el programa de auxilios no exigía como condición la devolución del dinero, salvo que el beneficiario incumpliera con la entrega de ciertos documentos. Dijo que se han dado cuenta que aunque no se cumplió con el tema socioeconómico, los jóvenes si han cumplido con los otros requisitos que deben entregar a la institución.

En cuanto a la recepción del auxilio, señaló, que si este se dio de manera irregular o regular, al final si está refrendado por parte de la Contraloría General de la República, la institución debe hacerle frente a su obligación", enfatizó Cajiga al ser consultado por los diputados sobre si los beneficiarios de alto poder adquisitivo estarían obligados a reintegrar los fondos.

De los miles de auxilios entregados, solo dos personas han devuelto el dinero, sumando 45 mil dólares.

Aunque el Ifarhu habilitó un proceso de devolución voluntaria, la recuperación de fondos es mínima. El director reconoció que no existía un mecanismo claro para registrar incumplimientos, lo que dificulta ahora iniciar procesos de cobro por vía coactiva.

"Es precisamente la razón por la cual el Ministerio Público y tanto la Contraloría General están auditando el proceso, porque efectivamente ese es el escenario. El contrato se limita a establecer que la devolución se da si se incumplen cláusulas específicas como la entrega de documentos como le he planteado", insistió el funcionario.

El Juzgado Ejecutor del Ifarhu, encargado de gestionar cobros coactivos, no está operativo para los auxilios que fueron otorgados, en su mayoría, de manera irregular o a beneficiarios sin necesidad real, dado que no se firmaba un pagaré como parte del contrato.

Actualmente, según Cajiga, se han detectado aproximadamente mil casos potenciales donde podría aplicarse la cancelación del auxilio, aunque admitió que no esperan una recaudación significativa. “Sabemos que en este tema no esperamos realmente mucho de lo que podamos recaudar”, agregó.

En paralelo, Cajiga confirmó que 348 expedientes han sido remitidos al Ministerio Público para investigación, como parte de las auditorías en curso sobre el manejo de estos fondos.

El Ifarhu, sin fondos

En medio de esta crisis financiera, el Ifarhu también enfrenta la imposibilidad de respaldar eventos tradicionales. Cajiga informó que este año no participarán en el Concurso Nacional de Oratoria, uno de los programas educativos más emblemáticos del país, debido a la falta de fondos para otorgar las becas asociadas al certamen.

"Las becas de ese concurso no serán cubiertas con la solicitud de traslado de partida que presentaré mañana ante la Comisión de Presupuesto", aclaró el director, cerrando la puerta a una posible solución inmediata.

Cabe recordar que el Ifarhu no ha cumplido con las becas a más de 40 jóvenes, que participaron en el concurso en mención entre 2021 y 2024, porque aparte de que no hay fondos, la institución no contaba con un convenio con el concurso.

De acuerdo con el funcionario, el Ifarhu adeuda unos 55 millones en becas que debieron pagarse el año pasado y a inicios de este. Para esto, anunció que se ha iniciado el proceso para asistir a la Comisión de Presupuesto y obtener un traslado de partidas para poder cumplir con estas obligaciones.

La situación económica de la institución es tan crítica que, en palabras del exdirector del Ifarhu, la entidad está "quebrada". Por ahora, estudiantes de distintos programas continúan a la espera del desembolso de sus beneficios, dado que los pagos se realizan con importantes atrasos.

Se espera que la directora asista hoy, martes, a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para la aprobación de 55 millones de dólares para seguir cumpliendo con los pagos adeudados.

Presiones políticas y tráfico de influencias

Consultado sobre posibles influencias políticas en la asignación de auxilios, Cajiga confirmó que diputados y ministros no tienen derecho a gestionar becas ni auxilios según la normativa vigente. Sin embargo, reconoció que sí recibe notas de diputados recomendando casos particulares, práctica que, aunque no siempre implica una asignación directa, genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

"He dado la instrucción de que este tipo de notas, sin fundamento legal, no deben ser tramitadas", aseguró Cajiga, quien aseguró que la recepción de cartas forma parte del flujo normal de correspondencia en la institución.

Transformaciones legales

Para evitar futuros desvíos, el Ifarhu planea impulsar reformas legales que establezcan límites claros y mecanismos más estrictos para la asignación de becas y auxilios, privilegiando criterios socioeconómicos verificables. “Lo que buscamos es que estén los controles dentro de la ley, para evitar el otorgamiento discrecional de beneficios”, afirmó Cajiga.

Dijo que el nuevo esquema de beca socioeconómica sustituye al antiguo auxilio económico, enfocándose exclusivamente en apoyar a estudiantes con necesidad económica, aunque se mantienen opciones para estudios nacionales e internacionales bajo límites presupuestarios más definidos. También señaló que la institución cuenta con un nuevo reglamento de becas, aprobado y publicado en Gaceta Oficial este año.