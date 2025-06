Contenido Exclusivo: Radiografía de la quincena: ¿En qué se va el salario del panameño?

Ciudad de Panamá, Panamá/"Comida que está muy cara, la medicina porque el seguro no tiene nada y hay que comprarla para poder mantener la salud, la electricidad que está por los cielos y también no podemos vivir sin el celular, así que también gastamos en la comunicación", así describe el señor Adalberto García el ranking de gastos de los panameños.

Quincena tras quincena, la historia se repite: suena el celular, cae el depósito bancario y, en cuestión de horas, ya casi no queda nada. La comida, la escuela, el pasaje, la renta y la tarjeta. A muchos esto les suena familiar.

Sacamos cuentas

En Panamá, el salario mínimo promedio se ubica en 636 dólares. Esto se traduce en una quincena de 318 dólares, sin tomar en cuenta el descuento del seguro social. Si de eso destina 150 dólares para la canasta básica y unos 100 dólares para pago de hipoteca, de esa quincena ya solamente quedan 68 dólares, y todavía hay que pagar el agua, luz, teléfono, educación y medicinas. Los cálculos muestran que no alcanza.

Este año se han publicado dos estudios sobre el tema en Panamá, uno del portal de empleo Konzerta y otro de la firma global Kantar.

Ambos coinciden en que los hogares panameños concentran la inmensa mayoría de sus ingresos en cinco gastos clave que exprimen el bolsillo quincena tras quincena y que dejan muy poco para otros compromisos. En primer lugar ubican la alimentación (17%), vivienda (14%), transporte (14%), deudas (14) y entre educación y salud (23%).

Los consumidores validan que el mayor gasto de los hogares panameños es la comida. Con una canasta básica que supera los 300 dólares, muchos ya optan por comprar menos, cambiar marcas o hacer largas filas en busca de productos más baratos...

"El arroz, azúcar, el aceite, la carne, el pollo, todo lo básico es donde se va el gasto. No tengo ni cómo sacar cuentas, porque me gasto en un supermercado 200 dólares y todavía me falta papel higiénico, pasta de dientes y otras cosas", señala Kelly Ramos.

Mientras, Kyara Herrera es una joven madre, y para ella, en sus gastos están como prioridad los alimentos y todo lo que necesita su hijo. Enfatiza que no resta para el ahorro.

Roberto Amores, de 73 años, sigue trabajando en la informalidad. Cuenta que por su edad los trabajos son pocos, pero se ve obligado a laborar para cubrir alimentación y medicinas.

Era 28 de mayo de este año; en el corregimiento de Chilibre, estaba en su apogeo la feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y la lluvia caía con fuerza, pero nadie se movía de las filas para comprar arroz.

"Llegamos temprano, aquí el arroz es más barato, y ahora el bolsillo se encuentra apretado. Por eso esperar bajo la lluvia es lo de menos", dice con seguridad Clotilde De Gracia.

El estudio “Ocupación, empleo y costo de la vida” de la Universidad de Panamá plantea que en el país se requieren 1,064 dólares para poder solventar los gastos básicos de una persona.

Pero, según datos de la Contraloría General de la República, se calcula que el 30.1% de los trabajadores asalariados devenga un salario mensual de entre 600 a 799 dólares; también hay un 13% que gana entre 400 y 599 y un 12% entre 1000 y 1049, y solamente un 3.3% gana más de 3,000 dólares al mes.

Tener un techo seguro es una prioridad y las hipotecas siguen pesando fuerte en el bolsillo de quienes sueñan con un hogar digno.

Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian, detalla que la deuda acumulada de panameños y extranjeros en Panamá con las entidades financieras supera los 41 mil millones de dólares, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a hipotecas, en total más de 21 millones de dólares, para un saldo promedio de $62,434 por hipoteca, con una morosidad de 4.9% sobre saldo, la cual se incrementó 11.1% con respecto al año pasado. Advierte que este indicador parecería tener una correlación con el aumento del desempleo, ya que el descuento directo es la principal forma de pago de las hipotecas.

Para Valentina Rodríguez, quien vive en Burunga, en la provincia de Panamá Oeste, el transporte es marca entre sus primeras responsabilidades que se llevan sus ingresos. Tiene un trabajo informal en la ciudad de Panamá y dos hijos en la escuela. En total, para cubrir este gasto necesita unos 60 dólares quincenales.

Ahora cuando hablas con las personas, ellos tienen sus propias listas de principales gastos; en el caso de los adultos mayores, el caso de las medicinas, muchas veces las ubican en segundo lugar después de la alimentación y, si tienen una jubilación, entre comida y medicinas se va casi todo el ingreso.

"El poder adquisitivo va relacionado con el crecimiento de los salarios y también con el aumento de los precios. Si no aumenta de manera equitativa los salarios al aumento de costo de vida, se va a disminuir el poder de compra de los panameños, ya sea que tengan salarios o ingresos", explica Ana Patiño, directora del Centro de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.

En conclusión, la forma como se destina el salario o, en el caso de los trabajadores informales, el ingreso, al pago de sus necesidades básicas es esencial para medir la condición social de la población, su calidad de vida o bienestar o sus niveles de pobreza y precariedad.

Medir la correspondencia entre el ingreso y las necesidades de la población es la base para diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a construir una economía generadora de empleos dignos y estables, por un lado, y, por el otro, estrategias destinadas a contener el incremento del costo de la vida y prevenir el endeudamiento insostenible. Sólo así el ingreso pasará a ser herramienta de desarrollo humano.