Tortillas, arepas y empanadas: ¿Qué está pasando con el maíz en Panamá?

Ciudad de Panamá, Panamá/En los campos panameños ya no resplandece el maíz, toda vez que la cosecha del grano a chuzo y mecanizado terminó con éxito, aunque lo que sí brilla por su ausencia es el pago de $12 millones que reclaman los productores.

Dicho monto corresponde a la compensación de $6 que por quintal esperan recibir unos 2 mil 200 maiceros de parte de las autoridades agropecuarias, dinero que se suma a los $18 al que le venden el quintal del grano a los molinos, lo que hace un total de $24 el quintal.

La compensación tiene como propósito que la industria que elabora tortillas, arepas y harina, entre otros productos alimenticios, mantenga los precios accesibles al consumidor, aunque esto último no está garantizado, según explicó el productor José Villarreal, de la Cooperativa de Productores Santeños, ubicada en La Honda, provincia de Los Santos.

Villarreal agregó que el pago del subsidio debe darse pronto, ya que en julio los productores empezarán con la preparación de la tierra para la próxima siembra, que inicia en agosto y septiembre.

Una fuente del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) informó que el pago de los subsidios depende de la disponibilidad de dinero, de las transferencias que a esta entidad le haga el Ministerio de Economía y Finanzas.

Añadió que pese a que con los maiceros hay un acuerdo de pago de la compensación en 90 días, “nada garantiza que eso sea así, ya que si no hay dinero no hay pago, además de que siempre hay sectores más beligerantes que otros, que se mueven más, que cuentan con la venia de las autoridades del ramo para el pronto pago”, aunque no se aventuró a identificarlos.

Para Víctor Epifanio, porcicultor y avicultor, el subsidio que pactaron los maiceros y el gobierno es “ilegal”, ya que no puede haber acuerdos para establecer precios.

La industria, dijo, trata de absorber los precios impuestos para la compra del grano, para de esta manera no perjudicar el precio de las carnes de aves y cerdos al consumidor.

A nivel nacional las procesadoras de maíz para el consumo humano adquieren el 50% de la producción para su transformación en productos como harina de maíz, tortillas, empanadas y otros alimentos de consumo popular, constituyéndose, de acuerdo con las autoridades, en un mercado estable para la producción de maíz nacional.

No obstante, señalaron que tan solo en el 2022 las importaciones de procesados de maíz han aumentado hasta alcanzar 12,192 toneladas métricas, provocando una distorsión en el mercado local, situación que pone en riesgo la línea de producción de las industrias procesadoras, debido a la sobreoferta de productos importados.

En el país la siembra de una hectárea de maíz tiene un costo de producción de $2,538 y durante el reciente periodo se ocuparon 22,000 hectáreas para este propósito, correspondiéndole el 90% a las provincias de Los Santos y Herrera, manifestó el representante de la Cooperativa de Productores Santeños.

Mientras, las cifras gubernamentales revelan que la producción nacional de maíz se desarrolla en un área de 23,694 hectáreas, actividad que realizan aproximadamente 3,098 productores, que generan una producción anual de 2,475,025 quintales, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera y Chiriquí.

Recientemente, la administración del presidente Laurentino Cortizo aprobó modificar, crear y eliminar el arancel de importación para cinco partidas arancelarias de productos elaborados con maíz, además de desdoblar una de estas fracciones en la que se clasifican múltiples productos, para separar y poder aumentar el arancel específicamente a los productos de maíz que se importan a través de esta.

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Boyd, dijo en días pasados que tanto la entidad que preside como el Mida han atendido las inquietudes presentadas por productores, procesadores e industriales de esta rama de la actividad agrícola y han considerado necesario promover el incremento del arancel de determinados productos procesados de maíz, sin rebasar los compromisos adquiridos por Panamá ante la Organización Mundial de Comercio, a fin de proteger la producción nacional del grano.

La producción del grano nacional es utilizada para el consumo humano, mientras que el maíz importado está destinado a la producción de piensos.

El maíz es uno de los productos que en el 2026 baja su arancel de importación a 0%, de acuerdo a lo estipulado en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) firmado entre Panamá y Estados Unidos, situación que según los productores los pone en desventaja, si a nivel gubernamental no se toman a tiempo las medidas pertinentes.

Desde hace 2 años las autoridades del Mida han conformado “mesas” para analizar los efectos del avance de la desgravación del TPC y su impacto en el comercio y la producción nacional, mesas cuyos resultados actualmente poco o nada se conoce.

En tanto, distintos voceros del gobierno estadounidense han manifestado que Panamá lo que debe hacer es sacar provecho del tratado, toda vez que hasta el momento en el horizonte no hay indicios de una renegociación.