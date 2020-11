Cines en Panamá se mantienen de pie en medio de una reapertura con pocos estrenos

Como si se comparará “Inside Jobs” de Charles Ferguson 2010 con “Contagio” de Steven Soderbergh de 2011, ambas narran y entrelazan una historia como la que se vive en estos momentos, donde todos luchan para sobrevivir, ante un discurso por mantener el balance financiero y sanitario, por parte de los tomadores de decisiones.

Al menos, es la escena que recrea, Emmy Young, quien representa a las distribuidoras de películas en Panamá, Universal Pictures y Paramount Pictures.

Young sostiene que, con la reapertura de los cines en Panamá, el pasado mes de octubre, el negocio se esfuerza para mantenerse vivo y superar expectativas.

“ Estamos complacidos con la asistencia de la población panameña a los cines, aun contemplando el 50% de capacidad de los mismos y teniendo solo 9 cines funcionando de los 27, que hay en el país”, dijo Young.

Según el distribuidor, el cine ha tenido una buena recepción desde su apertura, ya que el confinamiento también produjo cierto malestar en la comunidad, y era necesario la reapertura, por supuesto que, contemplando todas las medidas de bioseguridad, ya que el cine es un lugar tranquilo para sentarse y disfrutar de una buena película.

Desde la reapertura, asegura Young, que los filmes con más admisiones por parte de sus casas distribuidoras son Trolls 2 con más de 8 mil admisiones. “ Esperamos que continúe así y superar expectativas, porque no es un trabajo fácil”, agregó.

Cinéfilos como Alfonso Lee, de Cine con Sabor, apuesta que la reapertura trajo una reactivación en la economía en ese ámbito. “ Por ejemplo, la línea de los Cinepolis son los que más han abierto, y creo que la noticia de la reapertura trajo consigo que la comunidad cinéfila fuera a los cines contemplando el tema del distanciamiento, y asegurando su butaca, puesto que las autoridades sanitarias del país determinaron, que la capacidad de cada aforo sea del 50%”, recalcó Lee.

Para Lee, lo único malo es que no haya muchos estrenos, porque la mayoría quedaron para el 2021. Sin embargo, ponderó la reapertura con el estreno de “ Tenet”, una cinta británica-estadounidense de thriller, espías y viajes en el tiempo escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan, para un público muy específico.

Pero, también aseguró que la cinta familiar Trolls 2 fue ideal para retomar la industria sobre todo con el público más pequeño de la casa, los niños. “ Espero que con el estreno de Wonder Woman 1984, para el mes de diciembre les vaya mejor, porque hay muchas expectativas sobre esta pieza fílmica”, aportó Lee.

Por su parte, Young recordó que para cerrar el año con broche oro, su casa distribuidora cerrará con Croods del 2 el 31 de diciembre.

Otras alternativas del séptimo arte

Karla Quintero, productora y gestora cultural panameña, sostiene que la pandemia ha arrasado con lo que conocíamos como industria del cine hasta hace un año. “ Hace poco escuché que es como si hubiéramos echado para atrás aproximadamente 20 años; por la cantidad de salas físicas que han tenido que cerrar”, recordó Quintero.

La productora, aportó que en Panamá en el mes de marzo la gran mayoría de profesionales audiovisuales quedaron con contratos suspendidos, sin posibilidad de rodar o grabar, además, los festivales de cine suspendieron o tuvieron que readaptar su formato a algo mucho más chico y virtual. Definitivamente que una cosa lleva a la otra y si no hay rodajes, no hay películas.

“ El juego cambió de un día para otro. Como pudimos ver durante la cuarentena en casa, las plataformas virtuales de entretenimiento y artes audiovisuales son las que sobrevivieron y se potenciaron. Se han reactivado ciertos proyectos audiovisuales y oportunidades laborales semi presenciales o por teletrabajo, como también opciones de entretenimiento al aire libre o con aforo limitado”, dijo Quintero.

La gestora cultural, añadió que esta situación llevará a los gestores culturales y empresarios del entretenimiento a explorar más las opciones de desarrollar la experiencia del consumo de cine de manera virtual, sin embargo, mantiene el optimismo que el cine no morirá.

Una economía golpeada y resiliente

Pero definitivamente, un punto en contra con esta reapertura como en muchos otros rubros es el factor económico, las personas tratan de ahorrar y darle prioridades a sus planes. Y aunque el cine no solo es una inversión para entretenerse, sino para educarse, se añade el tema del consumo a la hora de ver una película.

Ariel Mendoza es un amante al cine y cuando se enteró de la reapertura, fue uno de los primeros en comprar su boleto para ver “Tenet”.

“ Cada vez que voy al cine me gusta comprar mi combo de palomitas de maíz con soda y hot dog, es una regla, sin embargo, he sentido el golpe financiero, pero es una cuestión de ahorrar para disfrutar el momento, porque si hay algo gratificante es hacer lo que te gusta, y a mí me gusta ir al cine”, dijo Mendoza.

Un reciente estudio del índice de confianza de los consumidores realizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y The Marketing Group reveló que sigue la desconfianza con relación al empleo y la economía.

El gerente general de The Marketing Group, Domingo Barrios, explicó que los panameños mantienen la desconfianza en el desempleo. Esto se debe a la realidad que hemos vivido y que se sigue dando.

Y añade que se han tenido afectaciones muy importantes con pérdidas mensuales, durante la pandemia, de más de mil 500 millones de dólares, que representaron más de 200 millones de pérdidas en salarios y 14 mil empresas cerradas. Con afectaciones al fisco de unos 90 millones. A todo esto, se le agrega que existe la desconfianza para ahorrar dinero.