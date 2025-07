Boza, Hillary Heron y Mayra De Gracia brillan entre los elegidos de Forbes 30 Under 30 Centroamérica 2025

Panamá vuelve a destacarse en el mapa del talento joven con varios representantes en la prestigiosa lista Forbes 30 Under 30 Centroamérica 2025.

La revista internacional ha incluido a la gimnasta olímpica Hillary Heron, al cantante urbano Boza, a la escritora Mayra De Gracia, a Kevin Morales (fundador y CEO de MedETechni), Marwa Hage y Khaled Alhaj (cofundadores de Munily), Nathalie Ríos (becaria de la Senacyt y una de las 50 finalistas del Global Student Prize 2024) y Diego Díaz (CEO de Istmo), reconociéndolos como figuras influyentes menores de 30 años que están transformando sus industrias desde la música, el deporte, la literatura, la tecnología y el medio ambiente.

La selección resalta el impacto cultural y social de estos jóvenes panameños que, con disciplina, creatividad y perseverancia, han logrado posicionarse en escenarios nacionales e internacionales.

Se trata de la primera publicación en Centroamérica, que incluye a México, Colombia, Perú, Chile y República Dominicana. De esta forma, destaca a centroamericanos que son una inspiración para las nuevas generaciones.

De acuerdo con Forbes Centroamérica, el listado fue creado por los editores en conjunto con diferentes consejos editoriales locales. Trascendió que los candidatos fueron evaluados tomando en consideración varios criterios, “cuantitativos como cualitativos”, entre los que se describen: facturación e ingresos, financiamiento e inversores, etapa de desarrollo, impacto social y escala/número de personas impactadas y potencial.

Historias que inspiran desde la música, el deporte, la literatura y otros ámbitos

Hillary Heron y Boza aparecen en la lista de Deportes y entretenimiento; Mayra De Gracia y Nathalie Ríos, en la lista de Ciencia, educación e industrias creativas; Diego Díaz, en la lista de impacto social; Marwa Hage-Khaled Alhaj y Kevin Morales, en la lista de tecnología e innovación.

El cantautor de música urbana Boza tiene 27 años. Incursionó en este ámbito en 2015, combinando géneros como R&R y el dancehall con estilo panameño.

En 2019 fue parte de Sony Music Entertainment Centroamérica y Caribe. Ha colaborado con artistas de la talla de Bad Bunny. En el año 2021 estuvo en la lista de Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy.

Hillary Heron es gimnasta, tiene 21 años y representó a Panamá en los Juegos Olímpicos de París 2024. Es la primera gimnasta en realizar el salto Biles I, un movimiento que se caracteriza por ser complicado, pero su destreza la hizo destacar y figurar en Women’s Health España.

La joven introdujo un elemento nuevo en su rutina de suelo durante la Copa del Mundo en El Cairo.

Mayra De Gracia, de 26 años, es la primera autora bestseller de novelas románticas en Panamá. Además, es periodista y creativa digital, quien comenzó a escribir desde muy niña. Su primera novela fue publicada cuando tenía 21 años. Ha conquistado a los lectores con su serie "Los Jaded Boys" y la comedia "Una Navidad en Boquete".

Diego Díaz, de 29 años, es el CEO de Istmo, un movimiento que promueve una vida consciente con un impacto responsable, a través de camisetas hechas de plástico reciclado.

Kevin Morales tiene 29 años. Es un innovador nato y médico de profesión, fundador y CEO de MedEtechni, empresa pionera en tecnología médica que combina IA y sostenibilidad para transformar el cuidado de la salud.

Marwa Hage y Khaled Alhaj tienen 28 y 26 años respectivamente. Son cofundadores de Munily, una plataforma que digitaliza la seguridad y gestión residencial en América Latina

Nathalie Ríos tiene 23 años, es una de las 50 finalistas de Global Student Prize 2024, un reconocimiento que otorgan a estudiantes excepcionales, y fue la única finalista de Centroamérica.

La escritora De Gracia reaccionó en su cuenta de Instagram al conocerse este listado.

“Hace unas semanas terminé de escribir mi quinto libro. Han pasado exactamente cinco años desde que publiqué mi primera novela y, al recibir esta noticia anoche, sentí la misma montaña rusa de emociones que en aquel momento. Sigo en shock.

Estar dentro de una lista tan histórica, y ver mi nombre junto al de personas que he admirado toda mi vida, me recordó por qué empecé a escribir: para que chicas panameñas como yo pudieran verse reflejadas en historias que capturen nuestra esencia, nuestra cultura y nuestras tradiciones.

En cada libro que he escrito (sin importar la trama), siempre he mencionado a Panamá de alguna manera. Y con el tiempo me he dado cuenta de que representar a mi país ha sido lo más bonito que he logrado en tan poco tiempo.

Hoy, con este honor, me siento aún más orgullosa de todo lo que he construido (con mucho esfuerzo, prácticamente yo solita) durante estos años.

Gracias a mis lectoras, familia y amigos por vivir todo esto conmigo. Por apoyarme, por aguantarme y por acompañarme.

Y gracias a Panamá, por significar mariposas… y por tener dos estrellas que me inspiran cada día más”.