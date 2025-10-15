Bruce Willis: su esposa revela cómo sus hijas afrontan su dolor tras su demencia

Desde que al actor de Duro de matar le diagnosticaron demencia frontotemporal (DFT) en 2023, su esposa Emma Heming Willis ha sido una de las voces más abiertas sobre lo que significa cuidar a un ser querido que atraviesa esta enfermedad degenerativa. En una entrevista reciente con Vogue Australia, la exmodelo compartió cómo ha sido este proceso para ella y sus hijas menores, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

“Creo que, considerando todo, lo están haciendo bien”, dijo Emma sobre sus hijas. “Pero es difícil. Están de luto. Extrañan mucho a su padre. Se está perdiendo momentos importantes. Es duro para ellas”.

Las palabras de Heming reflejan el duelo silencioso que viven muchos hijos cuando un padre comienza a desaparecer emocional y mentalmente por una enfermedad neurodegenerativa. “Pero los niños son resilientes”, añadió. “Antes odiaba oír eso porque la gente no entendía lo que estábamos viviendo. No sé si mis hijas se recuperarán alguna vez. Pero están aprendiendo, y yo también”.

Bruce Willis, de 69 años, fue diagnosticado primero con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la comunicación, antes de que los médicos confirmaran la presencia de demencia frontotemporal, una enfermedad que impacta las funciones cognitivas, el comportamiento y la personalidad. Desde entonces, la familia ha aprendido a adaptarse a una nueva forma de convivencia.

Emma Heming, de 47 años, explicó que ha tenido que aprender a convivir con el dolor: “Siempre me acompaña. No puedo quitármelo de encima, pero voy a respirar, y voy a estar triste y con todos los sentimientos y emociones que voy a sentir, pero tampoco voy a permitir que se quede solo en una nota”.

La exmodelo, quien lleva más de 15 años casada con Willis, asegura que su proceso de aceptación ha estado lleno de matices, pero también de momentos de belleza: “Para mí, el dolor que siento por lo que está sucediendo se basa en el profundo amor que siento por Bruce y mi familia. Hay tanta belleza en eso. Y esta es la verdad: nadie en este mundo escapará del dolor; es una parte universal del amor y la vida”.

Emma también ha querido transformar su experiencia en una oportunidad de ayuda para otros cuidadores, y por eso escribió el libro The Unexpected Journey, en el que aborda los desafíos, la tristeza y la resiliencia que acompañan a quienes cuidan a personas con demencia. En él, recoge una frase de Scout Willis, una de las hijas mayores de Bruce junto a Demi Moore, que se convirtió en una guía para su familia: “El dolor es el precio que pagamos por amar a alguien tan profundamente”.

Ese amor, explica Heming, también se refleja en los gestos cotidianos de sus hijas menores. “Parte de la manera en que Evelyn y Mabel se aferran a su amor por su padre es manteniendo un cuaderno de palabras y recuerdos del tiempo que pasaron con él”, contó. “Crees que nunca olvidarás estas cosas, pero luego lo haces”.

A pesar del diagnóstico, la familia ha aprendido a valorar cada momento junto a Bruce. Según Emma, su esposo sigue mostrando destellos del hombre alegre y carismático que siempre fue. “Todavía se ríe y sonríe”, dijo. “Y todavía tiene ese brillo”.

Aunque el futuro es incierto, Heming subraya la importancia de reconocer que incluso en medio del dolor hay espacio para la esperanza: “Hay momentos hermosos. Y no quiero que la gente los desestime, que sepan que aún tenemos alegría y risas en nuestras vidas con Bruce”.

Con estas palabras, Emma Heming Willis no solo muestra la fortaleza de una familia unida frente a la enfermedad, sino también una lección universal: amar implica aceptar el dolor, pero también encontrar belleza en los instantes que aún pueden compartirse.