Dakota Johnson arremete contra Madame Web: "Nunca volveré a hacer algo así"

El anuncio de ‘Madame Web’ como una película extraordinaria que le daría vida a una super heroína interpretada por Dakota Johnson generó toda clase de expectativas, dada la campaña de expectativa que hizo Marvel sobre la historia. Sin embargo, el fracaso en cines y las malas reseñas dieron su fruto y la actriz principal se quejó, dejando saber su insatisfacción de haber hecho parte de la película.

Dakota Johnson es consciente de que el paso por los cines de esta película no fue como ella lo esperaba, sino más bien algo desastroso que pudo arruinarle por completo su carrera como actriz en esta clase de papeles.

Y es que uno de los fracasos de este 2024, aún cuando faltan más de 6 meses para que acabe el año, fue precisamente la película de Madame Web, tanto, que la actriz principal habló en entrevistas y afirmó que no volverá a participar en una película como esta, después de que la producción tuviera algo irregular, por lo que no quiere seguir asociada al género de super héroes.

"Definitivamente fue una experiencia para mí hacer esa película. Nunca había hecho algo así antes. Probablemente nunca volveré a hacer algo así porque no tengo sentido en ese mundo. Y ahora lo sé”, dijo la actriz sincerándose sobre lo que ella considera fue un absurdo y pérdida de tiempo de su trabajo.

Añadió además que su debut como heroína le dio una nueva perspectiva, de la que pensó que podría sacar provecho, pero no fue más que un agrio aprendizaje que ya no piensa repetir: “A veces, en esta industria, te apuntas a algo, y es una cosa y luego, cuando lo estás haciendo, se convierte en algo completamente diferente, y te quedas como, espera, ¿qué? Pero fue una verdadera experiencia de aprendizaje, y por supuesto no es agradable formar parte de algo que se hace pedazos, pero no puedo decir que no lo entienda", dijo.

Cabe añadir que, desde el adelanto de la cinta, algunos internautas expresaron que no daba credibilidad de ser una buena película y que tendría que romper esquemas para ser lo suficientemente llamativa, dado que, aunque la historia se conocía no pintaba ser la mejor.

Y es que la recaudación monetaria de la película no fue para nada lo que esperaban. No alcanza a superar los cien millones de dólares a nivel internacional, una cifra que es bastante menor a la de cualquier película que hayan hecho en DC o Marvel Studios.

Ahora, la actriz principal se encargó de encarar la situación admitirle al público lo que piensa de la película, coincidiendo inesperadamente con las críticas de las que fue víctima.

"Es muy difícil hacer películas y en estas grandes cintas, pero también está empezando a pasar con las pequeñas, que es lo que realmente me aterra... las decisiones las toman comités. Y el arte no funciona cuando está hecho por un comité. Las películas están hechas por un director y un equipo de artistas a su alrededor. No puedes hacer arte basado en números y algoritmo”, dijo la actriz en entrevista con la revista Bustle.

"Siento, desde hace mucho tiempo, que el público es extremadamente inteligente, y los ejecutivos han empezado a pensar que no lo es. El público siempre será capaz de oler la mierda. Incluso si las películas empiezan a hacerse con IA, los humanos no tendrán ninguna puta gana de verlas”, recalcó.