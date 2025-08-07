Harry Potter: así gastaron Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint su primer salario

En el año 2000, cuando la magia de Harry Potter y la piedra filosofal apenas comenzaba a conquistar al mundo, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint eran tres niños de 10 a 12 años que debutaban en la industria cinematográfica.

Durante una conferencia de prensa para promocionar la primera entrega de la saga, un periodista les hizo una pregunta que revelaría tanto su inocencia como un anticipo de sus personalidades: ¿qué harían con su primer salario como actores?

Con apenas 10 años, Emma Watson demostró una sorprendente madurez financiera y una coincidencia casi perfecta con el carácter de Hermione Granger. “Me temo que lo voy a meter en un banco hasta que tenga 21 años”, respondió la actriz, dejando claro que entendía la responsabilidad que implicaba recibir una suma considerable a tan corta edad.

Daniel Radcliffe, protagonista de la saga, reaccionó con cierta timidez ante las cámaras. Inicialmente dijo que probablemente también lo ahorraría, pero terminó admitiendo: “No tengo idea”, sobre qué hacer con el dinero.

El más desenfadado fue Rupert Grint, quien a los 12 años y en perfecta sintonía con su personaje Ron Weasley, respondió: “Bueno, hablando como un mago, nos van a pagar dinero Muggle y realmente no lo entiendo”.

La referencia a los “Muggles”, personas sin poderes mágicos en el universo creado por J.K. Rowling, se convirtió en uno de los momentos más recordados de aquella rueda de prensa. Años más tarde, se supo que Grint cumplió parcialmente con el espíritu infantil de su respuesta: utilizó parte de sus ganancias para comprarse un camión de helados, un sueño que muchos niños compartirían.

Lo que comenzó como pagos relativamente pequeños para actores infantiles se transformó, con el éxito mundial de la franquicia, en cifras millonarias.

Daniel Radcliffe recibió un millón de dólares por La piedra filosofal, dos millones por La cámara secreta y seis millones por El prisionero de Azkaban. Sus ingresos continuaron aumentando: 11 millones por El cáliz de fuego, 14 millones por La orden del fénix, 24 millones por El misterio del príncipe y 50 millones en total por las dos partes de Las reliquias de la muerte. Según Celebrity Net Worth, acumuló alrededor de 109 millones de dólares solo por la saga.

Emma Watson y Rupert Grint siguieron una trayectoria similar, aunque con cifras iniciales más bajas. Ambos ganaron menos de un millón por la primera película, pero para La orden del fénix, Watson ya percibía 4 millones de dólares. En las dos últimas entregas, tanto ella como Grint obtuvieron 30 millones de dólares cada uno.

Entre los secundarios, Tom Felton (Draco Malfoy) amasó cerca de 18 millones, mientras que el recordado Alan Rickman (Severus Snape) dejó un patrimonio neto de aproximadamente 16 millones de dólares al momento de su fallecimiento, gran parte gracias a su participación en la saga.

Harry Potter sigue siendo una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia, con más de 9,500 millones de dólares recaudados a nivel mundial para Warner Bros. Y su magia no se detiene: próximamente, las novelas volverán a ser adaptadas, esta vez en formato televisivo para HBO Max, lo que promete reavivar la conexión de nuevas generaciones con Hogwarts.