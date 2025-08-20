The Hangover | Ed Helms y el miedo que sintió al mostrarle la película a su madre

El recordado actor confesó que uno de los momentos más tensos de su carrera el día que su madre vio por primera vez “¿Qué pasó ayer?”, la irreverente comedia que lo catapultó a la fama en 2009.

En conversación con Ted Danson para el pódcast Where Everybody Knows Your Name, el actor Ed Helms, de 51 años, compartió entre risas y nostalgia el nerviosismo que lo invadió antes del estreno. “Crecí en un hogar sureño, reprimido, políticamente muy progresista, pero socialmente conservador. The Hangover es una locura. Eso no es para lo que me criaron, no me educaron para estar en una película así”, recordó Helms.

Aunque sus padres ya lo habían visto en papeles cómicos en The Daily Show y The Office, el intérprete admitió que la película representaba un desafío distinto por su tono irreverente y clasificación R. “Tenían cierta aceptación, pero aun así, me inquietaba que vieran ¿Qué pasó ayer?. Yo tenía como 35 años cuando salió, y aun así me ponía nervioso que mis padres lo vieran”, añadió.

El día de la premiere, Helms asistió acompañado de su madre. Tras la proyección y los aplausos del público, se llevó una sorpresa al verla con lágrimas en los ojos. “Por un segundo pensé: ‘¿Acabo de romperle el corazón a mi pobre madre?’”, relató. Sin embargo, la respuesta fue todo lo contrario: ella lo abrazó y le dijo emocionada: “Fue tan divertida”.

“Nunca lo voy a olvidar. Fue un momento muy especial”, aseguró el actor, destacando ese recuerdo como uno de los más entrañables de su trayectoria.

Te puede interesar: De Nirvana a Eagles: las mejores letras de canciones en inglés

Te puede interesar: Clint Eastwood y su visión sobre la fidelidad

La cinta se convirtió en un fenómeno de taquilla y marcó un antes y un después en la carrera de Helms, quien regresó en las dos secuelas posteriores estrenadas en 2011 y 2013, consolidándose como uno de los rostros más icónicos de la comedia en Hollywood.

El éxito también tuvo un costo. En 2022, durante el pódcast Conan O’Brien Needs a Friend, Helms describió esa etapa como un “tornado de fama” que lo abrumó profundamente. “Uno de los aspectos más locos de ese salto masivo a la fama y que creo que quienes no han vivido eso no pueden entender, es la pérdida total de control de tu entorno”, explicó, recordando la desconexión que sufrió con sus amigos y familiares.

La experiencia, sin embargo, se hizo más llevadera gracias a la cercanía con sus compañeros Bradley Cooper y Zach Galifianakis. “Estábamos atravesando todo eso juntos. Si no fuera por ellos, no creo que hubiera mantenido la cordura. Nos ayudábamos a mantenernos en tierra, a no perdernos demasiado y a conservar el profesionalismo”, afirmó.

Hoy, Ed Helms combina proyectos en cine y televisión con la conducción de su pódcast SNAFU. Aunque Hollywood sigue especulando sobre una cuarta entrega de la saga, el actor no descarta la idea. “Haría cualquier cosa con esos chicos”, aseguró en referencia a Cooper y Galifianakis, dejando la puerta abierta a un eventual reencuentro en la pantalla grande.