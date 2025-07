Dormir con el televisor encendido daña el cerebro, el corazón y el descanso, según la ciencia

Muchas personas confiesan que solo logran conciliar el sueño si tienen la televisión encendida. Lo que parece un hábito inofensivo, o incluso reconfortante, podría estar minando la salud de forma silenciosa, de acuerdo con diversos estudios científicos y expertos en neurociencia del sueño. La luz azul, el ruido constante y la alteración de los ritmos circadianos están entre las principales amenazas que supone dormir frente a una pantalla.

Para muchas personas, dejar la televisión encendida al dormir es una forma de combatir la ansiedad o la soledad. La psicóloga clínica Michelle Drerup explica que este comportamiento es común en quienes tienen rutinas irregulares o les cuesta desconectarse de los estímulos externos. “Para algunos, el sonido y la luz del televisor proporcionan una sensación de compañía. Pero esa dependencia puede dificultar establecer patrones de sueño saludables”, advierte.

Dormir expuestos a la luz del televisor interfiere directamente en la producción de melatonina, la hormona que regula nuestro reloj biológico. El cuerpo interpreta la luz artificial como si fuera de día, lo que impide entrar en fases profundas del sueño, esenciales para la recuperación mental y física. Según la Sociedad Española del Sueño, incluso encender una lámpara durante la noche puede reducir considerablemente los niveles de melatonina.

“La luz artificial, aunque sea leve, puede alterar el sistema circadiano. Al cerebro le cuesta diferenciar entre luz natural y artificial, y eso interrumpe el descanso”, señaló María José Martínez Madrid, especialista en cronobiología.

Los efectos de dormir con la televisión encendida van más allá del insomnio ocasional. Investigaciones del Departamento de Neurología de Northwestern University Feinberg School of Medicine, publicadas en The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), encontraron que la exposición continua a luz y sonido durante el sueño afecta funciones vitales como la presión arterial y el ritmo cardíaco.

“El ruido y la luz constantes generan estrés en el sistema cardiovascular y aumentan el riesgo de hipertensión, enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares”, concluyó el estudio.

Además, dormir con interrupciones impide que el cerebro realice procesos de consolidación de la memoria y reparación neuronal. Esto se traduce en problemas de concentración, bajo rendimiento diario, fatiga crónica e incluso mayor propensión a padecer depresión o ansiedad.

Qué señales indican que el sueño no está siendo reparador:

Te despiertas cansado a pesar de haber dormido las horas recomendadas.

Sufres dolores de cabeza frecuentes o tienes cambios bruscos de humor.

Presentas problemas de atención, memoria o productividad.

Te cuesta más manejar el estrés o te sientes más irritable.

Si reconoces estos síntomas y duermes con la televisión encendida, es probable que tu descanso esté siendo severamente afectado. Dormir con el televisor prendido puede parecer una solución rápida al insomnio, pero los daños acumulativos a largo plazo son demasiado altos como para ignorarlos. Tu cuerpo necesita oscuridad, silencio y estabilidad para reparar lo que el día rompió. La buena noticia es que los hábitos pueden cambiar, y con ellos, tu salud y bienestar también.