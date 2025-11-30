Dua Lipa cantó 'Antología' y rinde homenaje a Shakira en Bogotá

Shakira compartió en sus redes sociales un mensaje emotivo donde celebró la interpretación y subrayó el poder unificador de la música.

Panamá/Dua Lipa sorprendió a miles de fans en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, al interpretar en español Antología, uno de los himnos más queridos de Shakira, en un gesto que fue recibido con ovaciones, lágrimas y videos virales en redes sociales.

La estrella británica, en su paso por Colombia, el pasado viernes 28 de noviembre, dentro de la gira Radical Optimism Tour, presentó el tema como “una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera en que ha tocado tantos corazones alrededor del mundo”, antes de invitar al público a cantar junto a ella. Ese momento —una versión íntima y respetuosa del clásico— se convirtió en uno de los pasajes más emotivos de la velada.

Miles de asistentes acompañaron la interpretación con palmas, luces y voces. Varios videos publicados en Instagram y X mostraron a la multitud coreando cada estrofa, con reacciones que los medios locales describieron como “mágicas” y “conmovedoras”. La difusión del clip convirtió el homenaje en tendencia pocas horas después; la prensa y agencias destacaron la comunión entre artista y público.

Respuesta de Shakira no se hizo esperar

Shakira compartió en sus redes sociales un mensaje emotivo donde celebró la interpretación y subrayó el poder unificador de la música: “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une?”, publicó la cantante, según reportes que recogen la publicación. El gesto entre ambas artistas avivó las especulaciones sobre una posible colaboración futura.

Más allá del homenaje puntual, la elección de Antología tuvo resonancia cultural: 2025 marca el 30º aniversario del álbum Pies Descalzos, obra que ayudó a consolidar a Shakira como fenómeno latinoamericano. Observadores del espectáculo señalaron que la versión de Dua Lipa reafirma el alcance global de la música latina y cómo artistas de distintos orígenes rescatan y respetan repertorios que forman parte de la memoria colectiva.

El resto del concierto mantuvo la energía pop y bailable característica de Dua Lipa, con un repaso de sus principales éxitos y una puesta en escena pulida que alternó luces, coreografías y momentos acústicos. Para muchos fanáticos colombianos, la noche quedará guardada como una de esas anécdotas en las que la música traspasa fronteras y une generaciones.

Datos tomados de Los 40 Principales, El Tiempo y El Colombiano.