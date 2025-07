Empresario muere y cumple su último deseo: lanzar dinero desde el cielo

Lo que comenzó como una ceremonia solemne para despedir a un empresario local terminó convirtiéndose en un evento insólito y conmovedor que dejó a los asistentes con lágrimas, sonrisas y billetes en las manos.

El pasado 27 de junio de 2025, durante el funeral de Darrell Thomas, un conocido emprendedor y filántropo de la ciudad, un helicóptero sobrevoló las calles arrojando pétalos de rosa y dinero en efectivo. El gesto, que sorprendió a vecinos y autoridades, fue el último deseo del fallecido: agradecer a su comunidad como solo él sabía hacerlo, con generosidad a gran escala.

“Era su manera de decir gracias a todos los que lo apoyaron”, explicó su sobrina, Crystal Perry, en una entrevista con CNN, mientras mostraba el video que grabó del momento exacto en que el helicóptero cumplía el deseo póstumo de su tío.

Darrell Thomas era propietario de un negocio de lavado de autos y ampliamente conocido en Detroit por su carácter amable, su disposición a ayudar y su compromiso con causas sociales locales. Quienes lo conocieron aseguran que no solo era un empresario, sino un hombre con un corazón inmenso que nunca dejó pasar una oportunidad para apoyar a los demás.

Te puede interesar: Sara Burack | De la fama en Netflix a la tragedia de vivir y morir en la calle

Te puede interesar: Las 10 mejores películas de Pixar según TIME: clásicos, innovación y lágrimas animadas

Por eso, cuando dejó escrito que quería que su funeral fuera un acto de agradecimiento real y tangible, sus hijos cumplieron su voluntad al pie de la letra: contrataron una aeronave que arrojó pétalos y billetes sobre las calles adyacentes al lugar donde se realizaba el servicio fúnebre.

Las imágenes del helicóptero lanzando la lluvia de flores y dinero no tardaron en hacerse virales. En los videos se ve a los asistentes al funeral y a transeúntes observando incrédulos cómo los billetes comienzan a caer entre una estela de pétalos, mientras algunos los recogen con reverencia y otros simplemente contemplan el espectáculo con emoción.

Aunque la policía local estaba al tanto de que se lanzarían pétalos de rosa, no tenía conocimiento del plan de lanzar también dinero. A pesar de lo inesperado, las autoridades no han iniciado una investigación policial, ya que no se reportaron disturbios ni incidentes tras el hecho.

No obstante, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha confirmado que se encuentra revisando el caso para verificar si se violaron normas de seguridad aérea. La FAA tiene protocolos estrictos sobre el lanzamiento de objetos desde aeronaves en vuelo, y aunque los pétalos pueden ser simbólicamente inofensivos, el dinero en efectivo representa un tema más delicado desde el punto de vista legal y operativo.

Más allá del espectáculo aéreo, el gesto de Darrell Thomas ha quedado grabado como una extensión de lo que fue en vida: una persona que siempre dio sin esperar nada a cambio. Su funeral se convirtió en una celebración de su espíritu, su legado y su mensaje de generosidad.

“No fue un acto para llamar la atención, fue fiel a quien él era: alguien que amaba a su comunidad”, aseguró Crystal Perry, quien también confirmó que el dinero lanzado no era simbólico ni falso, sino auténticos billetes de dólar como señal de “un último regalo” a quienes lo rodearon.

La historia ha cruzado las fronteras de Detroit, convirtiéndose en un fenómeno viral que ha generado debate sobre los límites entre el homenaje emocional y la extravagancia, pero también ha despertado admiración por un acto genuino de agradecimiento. En tiempos de despedidas sobrias, Darrell Thomas eligió una salida épica y memorable, fiel a su estilo de vida.