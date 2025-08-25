Miss Universo Victoria Kjær llena de luz y esperanza el Hospital del Niño

La Miss Universo se encuentra en Panamá desde el pasado martes 19 de agosto y su presencia ha acaparado todas las miradas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Miss Universo actual, Victoria Kjær y la Miss Universo Panamá 2024, Mirna Caballini, visitaron el Hospital del Niño - Dr. José Renán Esquivel, en ciudad de Panamá.

La información la dio a conocer el hospital a través de sus redes sociales.

"Ambas reinas compartieron momentos de solidaridad y empatía durante su recorrido por la institución. Fueron recibidas por el Dr. Paul Gallardo, director del hospital, con quien conversaron sobre el compromiso compartido en favor de la salud y el bienestar infantil. Esta visita no solo llenó de luz y alegría a los pasillos del hospital, sino que también reafirmó el valor de la solidaridad, el cariño".

En varias imágenes compartidas por el Hospital del Niño, se observa a la reina de belleza universal reunida con el personal y también con varios pacientes y padres de familia.

La Miss Universo se encuentra en Panamá desde el pasado martes 19 de agosto y su presencia ha acaparado todas las miradas. Durante su estadía, Kjær ha disfrutado de una velada nocturna en el Casco Antiguo, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.

Además, se ha reunido con autoridades y visitado puntos turísticos.

Victoria Kjær fue engalanada con el traje típico panameño por excelencia: la pollera, considerada uno de los más hermosos del mundo y galardonado en el propio certamen internacional de belleza, en el marco del Día Mundial del Folclor el pasado viernes 22 de agosto.

Victoria Kjær permanecerá en el país hasta el próximo miércoles 27 de agosto, con una agenda que incluye actividades culturales y sociales en distintas partes de la ciudad.

Su llegada coincide con la conmemoración del décimo aniversario de la Organización Señorita Panamá. Esta visita no solo celebra el aniversario, sino que también ofrece una oportunidad para que el mundo descubra las maravillas de Panamá a través de las plataformas digitales de Miss Universo, que son seguidas por millones de personas globalmente.

Victoria Kjær se coronó como la mujer más bella del universo en una emocionante ceremonia en 2024, destacándose no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y su elocuente defensa de la educación y el empoderamiento femenino. Desde su coronación, ha viajado por el mundo como embajadora de la belleza y la esperanza, participando en diversas causas benéficas y promoviendo la imagen de su país. Su reinado se ha caracterizado por un enfoque en la inclusión y en el uso de su plataforma para generar un impacto positivo.