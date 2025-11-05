Alejandra Guzmán sorprende al mostrar su columna tras compleja cirugía

La artista volvió a ocupar el centro de atención en redes sociales, no por un lanzamiento musical sino por una poderosa actualización sobre su estado de salud.

La icónica intérprete mexicana, Alejandra Guzmán, conocida por temas como Reina de corazones y Mala hierba, compartió recientemente imágenes radiográficas que revelan el nivel de intervención quirúrgica al que ha sido sometida tras más de una década de complicaciones médicas relacionadas con su columna y cadera.

La estrella había sido hospitalizada en los primeros días de octubre debido a una crisis en su columna vertebral que obligó a una intervención de emergencia. Guzmán había confesado previamente que sufría hernias discales, condición que deterioró su calidad de vida y la llevó nuevamente al quirófano. Esta cirugía se suma a una larga lista de procedimientos que ha enfrentado desde hace 13 años, cuando comenzaron sus problemas estructurales a causa del desgaste óseo y otras afectaciones.

Tras el procedimiento, la cantante reapareció públicamente con un mensaje que transmitía alivio y esperanza. Con una actitud visiblemente optimista, declaró estar transitando la mejor fase de su recuperación y destacó la eficacia del procedimiento realizado. “Fin de tanto que ha pasado en estos 13 años”, escribió, celebrando el cierre de un difícil capítulo marcado por dolor físico, tratamientos y múltiples intervenciones médicas.

A través de sus redes, Guzmán mostró una radiografía en la que se observan diversos tornillos y prótesis en su columna y cadera. La impactante imagen evidenció la magnitud del trabajo quirúrgico realizado en su cuerpo. “Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada”, afirmó la artista, subrayando su satisfacción por los avances médicos y por encontrarse en una etapa que define como la “mejor etapa de su sanación”.

La publicación no incluyó un texto extenso; sin embargo, sobre la radiografía escribió la frase “abrazo biomecánico”, un mensaje simbólico que parece encapsular el proceso de reconstrucción física que ha atravesado. Sus seguidores reaccionaron de inmediato, brindándole apoyo y destacando su fuerza y resiliencia emocional y corporal.

Desde hace nueve años, la artista tiene implantadas prótesis hechas de titanio, colocadas para estabilizar su cadera y frenar el desgaste de los huesos. Estas piezas, dos componentes metálicos unidos al fémur izquierdo y derecho fueron parte de una intervención previa para recuperar funcionalidad y aliviar el dolor crónico. La nueva cirugía refuerza este complejo sistema, dando continuidad a un tratamiento prolongado que busca preservar su movilidad y bienestar.

La reciente imagen publicada por Guzmán no solo ofrece una actualización transparente de su estado actual, sino que también visibiliza el largo camino médico que ha recorrido. Para muchos de sus seguidores, el gesto se convirtió en una muestra de valentía al compartir una faceta vulnerable de su vida privada y exponer, con honestidad, las marcas que deja la lucha contra una condición física de alto impacto.

Mientras continúa su recuperación, Alejandra Guzmán mantiene la expectativa de regresar a los escenarios una vez que los médicos lo permitan. Para sus fans, la fotografía de su columna funciona como una prueba tangible de su resiliencia, disciplina y determinación para enfrentar cada desafío de salud que se presenta.

En una industria donde la imagen pública suele verse cuidadosamente protegida, la decisión de compartir su radiografía y hablar abiertamente de su experiencia quirúrgica resuena como un mensaje de fortaleza y aceptación. Hoy, Guzmán celebra un nuevo comienzo y reafirma su compromiso con la vida, el arte y su público, dejando atrás un largo periodo marcado por el dolor y la recuperación constante.