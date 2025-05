Queen dijo no al gangsta rap, Brian May reveló por qué vetaron un sample

En pleno auge del gangsta rap durante los años 90, cuando el género dominaba la escena musical con letras crudas, ritmos contundentes y una actitud desafiante, no todos estaban dispuestos a sumarse a esa revolución. Uno de ellos fue Brian May, guitarrista de la mítica banda británica Queen.

La historia, hasta ahora desconocida, fue contada por May en una entrevista con Radio X, donde explicó las razones detrás de su decisión: “Hemos impedido que nuestras canciones se utilicen para promover violencia o abuso. Durante la época dorada del gangsta rap, alguien quiso samplear una de nuestras canciones en un tema que consideramos ofensivo hacia las mujeres, y decidimos no permitirlo”.

May no reveló el nombre del artista, pero fue claro al señalar que el contenido de la canción iba en contra de los principios de Queen. La negativa no fue un rechazo a todo el hip-hop, sino una postura firme frente a mensajes que, según el músico, fomentaban el abuso y la misoginia. “Todo arte es un robo”, agregó May, aludiendo al carácter inevitablemente inspirador del arte, pero dejando claro que no todo vale.

Pese a esa negativa puntual, Queen ha sido una fuente de inspiración constante para la música contemporánea, especialmente en el mundo del hip-hop. El ritmo de batería de “We Will Rock You” es uno de los más sampleados de la historia, con más de 100 registros documentados, entre ellos dos gigantes del rap: Eminem, con Till I Collapse, y Ice Cube, con When Will They Shoot.

Esta apertura a ser reinterpretados, cuando el mensaje respeta ciertos valores, ha mantenido vigente el legado de Queen en contextos musicales que ni siquiera existían cuando sus grandes éxitos fueron grabados.

Un ejemplo reciente fue la controversial versión de Bohemian Rhapsody presentada por Kanye West en el festival de Glastonbury 2015. Aunque la interpretación fue duramente criticada, representó una muestra más de cómo Queen sigue influenciando a nuevas generaciones, incluso a las más disruptivas.

Más allá del veto al rapero anónimo, Brian May aprovechó la conversación para abrirse sobre su relación con algunas de las canciones más emblemáticas de Queen. Una de ellas fue Don’t Stop Me Now, cuya popularidad no impidió que el guitarrista tuviera sentimientos encontrados durante años.

“En ese momento, no me sentía cómodo con ‘Don’t Stop Me Now’, probablemente por todas las razones correctas e incorrectas”, confesó. Pero el tiempo le dio otra perspectiva: “Ahora creo que a la gente le encanta porque contiene todos sus sueños oscuros de hedonismo, y eso está bien”.

También habló de Who Wants to Live Forever, una balada poderosa que ha tocado fibras emocionales profundas en los oyentes. “La gente me dice: ‘Who Wants to Live Forever’ parece que fue escrita para mí, o para mi madre o mi padre. Está en los corazones y las mentes de las personas y se vuelve personal para ellos. Eso es lo que hace que una canción perdure”, explicó May.

Aunque Queen no lanza un álbum de estudio desde hace casi 30 años, May no descarta que algo nuevo pueda surgir. En entrevista con MOJO, reveló que tanto él como el baterista Roger Taylor siguen escribiendo y componiendo en sus estudios privados.

“Creo que podría suceder. Tanto Roger como yo estamos constantemente escribiendo y creando cosas en nuestros estudios. Podría tener el inicio de una canción de Queen justo frente a mí ahora mismo”, comentó.

Sin embargo, aclaró que todo depende de cómo evolucionen esas ideas: “Es cuestión de si la idea alcanza la madurez o no. Es si esa semilla puede crecer”.

La decisión de Brian May de rechazar un sample por considerar su contenido misógino es una declaración de principios en una industria donde muchas veces prima lo comercial. Queen sigue siendo una referencia cultural no solo por su música, sino también por su integridad artística.

En tiempos donde el reciclaje de sonidos es moneda corriente, el veto al gangsta rap deja una lección clara: no toda inspiración merece ser compartida. Porque cuando una banda ha dejado huella como Queen, cuidar el legado también es una forma de resistencia.