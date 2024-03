Yailin o Anuel | ¿Quién se quedó finalmente con la custodia de Cattleya?

La separación entre Anuel y Yailin fue tema tendencia a inicios de 2023, pero tras conocerse los ires y venires que la pareja tuvo a raíz de su ruptura, por fin se supo quién se quedará con la custodia de Cattleya, la hija que tienen en común.

En menos de un año ha pasado de todo, iniciando con el embarazo de la cantante, la ruptura con Anuel por supuestas infidelidades, su noviazgo con Tekashi69, las acusaciones de violencia entre ambos, el arresto de la artista, el regreso de la relación y las constantes tiraderas entre la madre de Cattleya, que asegura que Anuel no ve a la niña porque no quiere, mientras él decía que es Yailin quien no le permite tener acceso a la menor y por lo tanto emprendería acciones para quedarse con su custodia.

En la línea de tiempo, ambos artistas firmaron oficialmente su divorcio en noviembre de 2023, y a pesar de que había ocurrido desde entonces, por procesos legales no había concluido del todo, por lo que la cantante dominicana no había podido rehacer su vida marital con una nueva pareja.

Adicionalmente, la guardia y custodia de la menor estaba en veremos, por lo que tras los escándalos e incidentes entre la madre de Cattleya y su nueva pareja, el rapero Tekashi, la abuela de la niña era quien cuidaba de ella.

Sin embargo, los escándalos no terminaban entre ambos, por lo que los primeros meses de vida fue la señora Wanda Díaz, madre de Yailin, quien permaneció al cuidado de Cattleya. Así se lo había manifestado ella misma a Alofoke, durante una entrevista sobre la detención de Tekashi y la denuncia por violencia doméstica entre el rapero y la dominicana.

Aún así, Anuel manifestó en repetidas ocasiones frente a los medios de comunicación su intención de querer ver a la niña pero que no le permitían hacerlo: “Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña, yo no la he podido ver todavía desde la primera vez que la vi”, aseguró.

Pero tras los incidentes que mostraban Tekashi y Yailin, Anuel AA confirmó que estaba preocupado por el bienestar de la menor, por lo que junto a su nueva pareja lucharían por quedarse con la custodia de la niña inician do con el proceso para acceder a ella, ya que estaba preocupado por su entorno.

“Compartir con ella y tenerla en mi vida, quiero asegurarme de que su círculo y su crecimiento y crianza sean bajo un círculo bien saludable”, aseguró, añadiendo que es un padre que siempre está pendiente de sus tres hijos, a quienes ha tenido con tres mujeres distintas.

“Lo más importante en todo el mundo para mi ahora mismo es la crianza de mis hijos y poder educarlos perfectamente y correctamente como yo fui educado, también para cuando les toque estar solos por ahí ellos sepan caminar y dar pasos firmes”, añadió.

La lectura de los documentos oficiales determinó: “Se otorga la guardia y cuidado de la menor de edad Cattaleya, a cargo de la señora Jorgina Guillermo Díaz, madre de esta, por los motivos expuestos”.

Adicionando además que el motivo de la separación de Anuel AA con Yailin la más viral se habría debido a “incompatibilidad de caracteres”, motivo por el que se separaron en febrero de 2023, cuando la cantante aún estaba embarazada.