Premios Juventud 2025: Hoy es el último día para votar por los nominados

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá/Hoy culmina el plazo para que los fans expresen su apoyo a sus artistas favoritos en la edición número 22 de los Premios Juventud, una de las celebraciones más vibrantes de la cultura latina. Las votaciones, abiertas desde el 19 de agosto, cierran este lunes, dando una última oportunidad para alzar la voz desde casa o desde cualquier pantalla.

Este año, los Premios Juventud marcan historia por varias razones. Por primera vez, la gala se llevará a cabo fuera de Estados Unidos, precisamente en el Centro de Convenciones Figali de Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre.

Destacan en la lista de nominados figuras como Bad Bunny y Danny Ocean, quienes lideran con seis nominaciones cada uno. Le siguen de cerca artistas como Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, con cinco candidaturas cada uno. Esta edición también incorporó ocho nuevas categorías, entre ellas "Mejor Canción de Música Mexicana Alternativa", "Afrobeat Latino del Año" y "Podcast del Año", ampliando el reconocimiento a distintos géneros y contenidos digitales.

Los artistas panameños Boza y Sech figuran entre los nominados a la categoría Mejor Canción Pop/Urbano y también en la categoría Mejor Álbum Urbano.

Cómo votar antes de que cierre el plazo

Para participar, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de votación de Premios Juventud, registrarse con un correo electrónico válido y seleccionar sus favoritos en las 41 categorías disponibles. Estas se dividen en tres grupos principales: Música, TV Y Streaming, y Digital/Social. Una vez registrado el voto, este es válido solo una vez por cuenta de correo y es completamente gratuito.

Es fundamental asegurarse de completar el registro correctamente, solo así los votos serán validados y contarán oficialmente. Muchos usuarios aprovechan para compartir su elección en redes sociales para animar a más personas a votar antes de que termine el día.

Ganar los Premios Juventud representa un logro valioso para los artistas latinos. El reconocimiento va más allá de la música: premia también su presencia digital, estilo, contenido cultural y conexión con el público joven. Este año, la participación ciudadana es clave para decidir quién se llevará la codiciada estatuilla.

