Sandra Sandoval y sus ocurrencias: No creerás qué crema se puso para eliminar las arrugas de los ojos

Al final de su historia, la artista se ríe de hacer caso a cada ocurrencia que escucha en la calle.

Ciudad de Panamá, Panamá/La siempre espontánea y popular cantante de música típica, Sandra Sandoval, no deja de sorprender a sus seguidores con sus divertidas ocurrencias. En esta ocasión, "La Gallina Fina" compartió en sus redes sociales una insólita anécdota tras haber probado un remedio totalmente inesperado para combatir las arrugas en los ojos.

Como ya es costumbre, Sandra confesó que a veces "uno le hace caso a cada ocurrencia que escucha en la calle". A sus 55 años, y notando las líneas de expresión alrededor de sus ojos, la artista decidió experimentar con un consejo que le dieron: usar pomada para hemorroides.

La artista relató que para comprar la crema en la farmacia tuvo que armarse de valor debido a la vergüenza. Cuando le preguntó a la dependienta por la crema, no tuvo más remedio que contar la verdad sobre su uso. La dependienta, escéptica, le advirtió: "Bueno, yo sé que sirve para una cosa, pero no para eso”.

Tras elegir una de las cuatro clases que le mostraron y aplicársela en las arrugas, la sensación fue inmediata. A los pocos segundos sintió que se le habían dormido los párpados. La razón, según ella, fue que "la crema tenía anestesia, mirá… Me acercaba al espejo y las arrugas estaban allí mismo".

Con su característico humor, Sandra cerró la historia con un consejo: "Me puse a analizar; si eso fuera verdad, ya las cosmetiqueras se hubiesen puesto de acuerdo con los urólogos". Y sentenció con su verdad sin filtro: “Ni una crema para las hemorroides te va a quitar las arrugas en los ojos, ya tienes que aceptar las arrugas”. Ahora, se ríe de sí misma por hacerle caso a cada "soquetada" que dice la gente en la calle, y ha guardado la crema por si alguno de sus seguidores sí tiene problemas de hemorroides.

Puedes leer: Bad Bunny se pone los cachetes de 'Quico' en una parodia de 'El Chavo' en SNL

La carrera de Sandra Sandoval y su hermano Samy Sandoval es un pilar fundamental de la música folclórica panameña. Conocidos como "Los Patrones de la Cumbia", su trayectoria abarca más de cuatro décadas, consolidándolos como auténticos embajadores del género. Desde muy jóvenes, Samy en el acordeón y Sandra en la vo, se hicieron famosos en provincias como Coclé, Chiriquí y Los Santos, llevando la música típica a cada rincón del país.

Han cosechado éxitos inconfundibles a nivel nacional e internacional, demostrando cómo la cumbia y el folclore pueden seguir conquistando a nuevas generaciones. Su legado sigue resonando, haciendo historia y manteniendo viva la esencia cultural de Panamá a través de su arte.

Puedes leer: Anuel AA enfrenta nueva demanda por presunta agresión

Recientemente, Samy y Sandra Sandoval marcaron un hito trascendental en su carrera al brillar en la edición de los Premios Juventud celebrada en Panamá. Su participación en el opening show, que fue un emotivo homenaje a Panamá, los posicionó firmemente como los principales embajadores de la música panameña en un escenario de talla mundial.

El resonar del acordeón de Samy y la inigualable energía de Sandra hicieron que su presentación fuera no solo un triunfo personal, sino un orgullo nacional. Su actuación en este magno evento demostró que la cumbia panameña sigue vigente y con la fuerza para conquistar audiencias internacionales, un sueño que Sandra misma había manifestado: “Siempre soñé con presentarme en una premiación internacional y fue una sorpresa la invitación a este evento”. Con su carisma y su talento, "Los Patrones" dejaron claro el calibre y la identidad de un país único ante millones de espectadores.