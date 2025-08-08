Más de 20 heridos tras volcamiento de autobús en Colón

Colón/Un accidente de tránsito registrado en la vía hacia la comunidad de El Limón, en la provincia de Colón, dejó más de 20 personas heridas, entre ellas varios menores de edad.

El hecho ocurrió cuando un autobús de la ruta Colón–Limón, que transportaba principalmente estudiantes que regresaban de la escuela a sus hogares, se volcó en la carretera. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo, provocando el siniestro.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y cuatro ambulancias, que brindaron atención inmediata a los pasajeros lesionados.

Varios de los heridos fueron trasladados al cuarto de urgencias de la policlínica Don Laurencio Ocaña, en el área de Sabanitas, debido a la gravedad de sus lesiones.

Con información de Meredith Serracín