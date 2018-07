Anuncian extensión de horario para inversiones de carriles desde Panamá Oeste

Desde este miércoles 25 de julio la inversión de carriles será desde las 4:00 a.m. hasta la 8:00 a.m. Actualmente era de 5:00 a.m. a 7:00 a.m.

La ATTT indicó que la medida es para mejorar el desplazamiento durante el desarrollo de algunas obras que se implementan en la vía Centenario y Omar Torrijos.

"Un grupo interinstitucional se encontraba monitoreando el flujo vehicular, tomando en cuenta la puesta en marcha de proyecto de rehabilitación y mejoramiento vial en la vía Centenario y en Paraíso", informó la ATTT.

“Los trabajos en la carretera Centenario donde se rehabilita la superficie de rodamiento deberán ser suspendido y despejados los carriles en igual horario en que se realiza la inversión de carriles en Arraiján-puente de las Américas, "con el objetivo de brindar al usuario dos opciones para ingresar a la capital", indicó la ATTT en comunicado.

Las labores que se efectúan en el tramo comprendido en el sector de Paraíso, frente a la escuela de Pedro Miguel (vía Omar Torrijos Herrera), concluirán antes de finalizar el mes de julio.

Para horas de la tarde el horario de inversión de carriles desde la ciudad, por el puente de las Américas se mantiene de forma rutinaria.