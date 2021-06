Cortizo: 'Nada es perfecto', pero no se puede detener 'la gran misión'

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, señaló que “nada es perfecto” y que los ajustes en el proceso de vacunación no pueden detener “la gran misión”.

“Estoy optimista con el avance de vacunación. No hay nada perfecto en la vida, no somos perfectos, pero tenemos que ser prácticos. Donde hay que hacer ajustes se hacen ajustes, pero ningún ajuste no puede detener la misión que es mucho mayor que entrar a discutir y desviarnos de la gran misión”, expresó Cortizo en una gira de trabajo con corregimientos de la Panamá Centro.

“La vacunación no se debe al presidente y diputados, eso se debe a un nosotros”, afirmó Cortizo, quien añadió que detrás de la vacunación “hay una planificación enorme, porque una cosa es vacunar en la ciudad y otra diferente es vacunar por ejemplo en las costa y playas de Colón”.

Estas declaraciones de Cortizo se dan en medio de escándalos relacionados a vacunaciones ilegales y preferencia en los procesos de aplicación de dosis.

Adelantó que en pronto llegará un nuevo lote de 200 mil dosis de vacuna de AstraZeneca y que desde julio se realizarán barridos de vacunación en múltiples circuitos.

Cortizo indicó que el pasado jueves 10 de junio fue el día que más personas se vacunaron en Panamá con un total de 40 mil 727 dosis aplicadas.

