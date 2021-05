Familias afectadas por colapso de balcón en edificio de Calidonia se reúnen con autoridades

Por Meredith Serracín (Periodista)



En reunión con el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes y los afectados del edificio Capira, en el corregimiento de Calidonia, se anunció que hay alternativas para poder ser reubicados.

El propio Ministro de Vivienda anunció que las opciones para las familias afectadas por la caída del balcón del edifico Capira en el sector de San Miguel.

"Tenemos otra alternativa que podrían ser entregarles un lote y materiales para que la gente pueda edificar su casa en Arraiján también, yo mismo estoy cortando las calles y habilitando los lotes, no estoy forzando a nadie, estoy diciendo que hay alternativa, ya por aquí en la conversación que yo tuve previa me encontré con uno o dos casos que me dijeron "yo quiero tener lo mío, si usted me ayuda con los materiales, yo lo levanto", y yo puedo ayudar con eso, ahí tienen una alternativa, eso te va a dar a ti, no un apartamento, te va a dar una casita con título, porque entonces yo les entrego el título, son terrenos del Banco Hipotecario, están en Arraiján", explicó Paredes.

La otra opción mencionada por el ministro Paredes fue la de unos albergues que estarán ubicados en Curundú.

También se le ha señalado a los afectados que esta área pasa a ser prioridad, todas las estructuras serán derribadas para hacer un proyecto habitacional.