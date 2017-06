Gómez revela que Varela sabía que se hacían escuchas telefónicas

Según la diputada y exprocuradora, Martinelli llevó a la silla presidencial, las prácticas que usaba en sus empresas privadas.

Presión política, interferencia y la cultura de mando mafioso eran sinónimos de la manera de operar del expresidente, según Gómez.

Las diferencias entre la entonces procuradora y el expresidente Martinelli se remontan al primer discurso que como jefe del Estado panameño rendiría en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La confrontación surge por el pedido de Martinelli, quien necesitaba a una funcionaria, que trabajaba en la Procuraduría, para que se desempeñara en la “sala de escuchas” del Consejo de Seguridad.

Gómez dijo en Noticias AM que el expresidente la llamó desde la ONU para hacer ese pedido.

“De hecho él me dice: yo no puedo seguir hablando, pero la va a llamar el vicepresidente Varela y en efecto no solo me llama el vicepresidente Varela. El solamente se limita a preguntarme, muy tímidamente que si ya el presidente había hablado conmigo y le dije sí y le voy a contestar a usted, lo mismo que le contesté a él. Esa funcionaria en la presidencia, en la sala de escuchas es un desvío administrativo. Si él quiere nombrarla que ella renuncie aquí y se vaya a trabajar con él”, recalcó.

Agrega Gómez que en efecto, “Martinelli usó el sistema del Consejo de Seguridad y todos los aparatos, mecanismos y herramientas tecnológicas que existen, para poder según él [Martinelli] saberlo todo”.

A juicio de la diputada, el exmandatario partía de la base de conocer intimidades de todo el mundo para controlarlos.

Incluso, Gómez indicó que Martinelli quería demostrar que había una funcionaria, autorizada por el Ministerio Público, avalando las autorizaciones o lo que se diera en la sala de escuchas.

“Allí entendimos que con el presidente Martinelli no se podía trabajar bajo el imperio de la ley, porque para él siempre la respuesta era no me venga con tecnicismos, yo soy el Presidente”, sentenció.

Sostiene Gómez en su entrevista que para el exmandatario la Presidencia era “un trono” y no una República.

Además Gómez también se refirió a la audiencia que se realiza en Estados Unidos al expresidente Martinelli justamente por la solicitud de extradición formulada por Panamá en el caso de los pinchazos telefónicos.