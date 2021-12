A juicio del presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Guillermo Antonio Adames, las amenazas a la libertad de expresión que se han generado en las últimas semanas, son un tema de estado.

Dijo que Panamá como país es signatario de una serie de declaraciones internacionales, sobre el tema de la libertad de expresión, inmerso incluso en temas de derechos humanos.

“Somos testigos de que aquí en Panamá, se infringe en una forma directa por medio de la legislación las normas y acuerdos que han sido signatario por parte de Panamá”, recalcó.

Adames destacó que particularmente, la actual administración gubernamental, firmó a nombre del Estado panameño la Declaración de Chapultepec, que tienen que ver con la libertad de expresión y prensa y la Declaración de Salta, Argentina, sobre los principios de libertad de expresión en la era digital.

El comunicador añadió que ya se ha venido sufriendo la rigurosidad de grupos y personas que intentan vulnerar los derechos de información y de expresión y por ello, han decidido poner un alto a esta situación “una vez y por todas”.

En concreto, sobre las amenazas que han realizado abogados del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, de cerrar medios y demandar a comunicadores sociales, Adames resaltó que la democracia, ha sido en el país una de las grandes aspiraciones de todos y se ha vivido la libertad por largo tiempo que esta otorga.

No obstante, en la legislación panameña se permite este tipo de situaciones que operan contrario a las libertades y derechos de los ciudadanos a estar informados.

“El país y su gente necesitan estar informados por fuentes que sean confiables, los medios están obligados a informar y el país tiene el derecho inalienable de informase de todas las cosas que ocurren”, subrayó.

Continuó señalando que, si no fuese por los medios de comunicación no se hubiesen conocido los escándalos terribles de corrupción que se han dado, que son una vergüenza y que la propia justicia no ha tenido o querido tener la capacidad de actuar en contra.

Agregó que, la mejor manera acallar un medio, es la asfixia económica y ha habido gobiernos que han aplicado este tipo de práctica lesiva y los medios han sobrevivido, pero, en este país como en cualquiera del mundo demanda millonaria y más en una situación post pandemia, llevan al declive a un medio o se hace dueño de este, inmerecidamente.

Para este lunes, gremios que conforman el CNP, tienen contemplado realizar una conferencia de prensa en donde darán a conocer su posición de cara al cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de libertad de expresión y comunicación, por parte del gobierno.