Nueva propuesta de una constituyente surge como alternativa al descontento del acontecer nacional

Por Luis Jiménez (Periodista)



Reformar la constitución nacional ha sido el clamor de diversos sectores de la sociedad panameña en los últimos años. También ha sido una propuesta electoral incumplida como ha ocurrido en la actual administración de gobierno.

Así lo plantea Boris Núñez, catedrático universitario al recordar el fracaso del actual gobierno al intentar cumplir su promesa de campaña reformando a la constitución nacional.

Vea también: Abogan por constituyente mediante un proceso blindado contra ribetes políticos

La carta magna permite su modificación a través de dos asambleas consecutivas, y también mediante una asamblea constituyente paralela, este último método es el que proponen voceros de la sociedad civil, académicos y gremios de profesionales y consiste en una asamblea conformada por 60 constituyentes representativos de la población panameña para reformar la constitución.

Es el Movimiento Ciudadano Panamá Decide el que lanzó la más reciente iniciativa para solicitar al Tribunal Electoral que inicie el proceso de convocatoria para una Constituyente Paralela, y se encuentran en la recolección de firmas necesarias para formalizar esta solicitud.

Juan Williams, miembros del Movimiento Decide Panamá, advierte que la actual crisis institucional es el resultado de una constitución que no garantiza esa necesaria separación de los poderes, y de igual forma otorga demasiados poderes al presidente de la república.

El excandidato presidencial Ricardo Lombana, propone reglas para la selección de los constituyentes a fin de garantizar el mejor resultado.

Vea también: Solicitarán al Tribunal Electoral proceso para convocar una asamblea constituyente

Espera que los designados no ocupen cargos de elección popular actualmente, que luego no puedan correr como candidatos, que no manejen fondos públicos, que sean constituyentes nacionales, y no estén vinculados a escándalos por malos manejos.

El Tribunal Electoral mediante el Decreto 2 De 4 de febrero de 2021 reglamentó el trámite de recolección de firmas para la convocatoria a una Asamblea Constituyente Paralela por iniciativa ciudadana.