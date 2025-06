Bomberos han atendido 7,364 incidentes por abejas africanizadas en el país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Cuerpo de Bomberos de Panamá ha revelado sus estadísticas de emergencias atendidas entre el 1 de julio de 2024 hasta la fecha, sumando un total de 27,484 incidentes. Aunque los incendios siguen siendo una constante, el capitán Yabet Pérez destacó un aumento preocupante en las atenciones relacionadas con abejas africanizadas, que lideran la lista con 7,364 intervenciones.

"Como puedes observar en nuestra estadística, repuntan la atención de abejas africanizadas y este evento que se suscita en la comunidad ha causado bastante alarma en la ciudadanía", expresó el capitán Pérez. Detalló que, además de las abejas, las emergencias incluyen 4,763 atenciones prehospitalarias, 3,163 incendios (de masa vegetal, estructurales o automovilísticos) y 1,125 incidentes derivados de la época lluviosa, como deslizamientos o caída de árboles.

Panamá y Los Santos, focos de ataques de abejas

Las provincias de Panamá y Los Santos son las que registran la mayor cantidad de solicitudes de atención por abejas africanizadas. Pérez explicó que estas incidencias se deben a varios factores relacionados con la expansión urbana y el comportamiento de las abejas.

"Las abejas se posan en los alrededores de la vivienda, donde se posicionan en chatarras, en aberturas que quedan en la residencia, en árboles que las personas cortan y quedan estos troncos huecos dentro del ambiente de residencia, lo que permite que las abejas se reubiquen cerca de las viviendas, generando un peligro a su vida”, agregó.

Ante la presencia de abejas, la recomendación principal del Cuerpo de Bomberos es nunca intentar eliminarlas por cuenta propia con insecticidas, humo o fuego. "Las abejas van a reaccionar de manera agresiva, y posiblemente puedan poner en riesgo la vida de las personas", advirtió el capitán, quien además recomendó resguardarse dentro de su residencia y llamar al 103.

Aseguró que los bomberos cuentan con el personal competente y necesario y el equipamiento especializado de apicultura para atender estas emergencias, utilizando incluso rociadores de agua para minimizar la agresividad de las abejas y movilizarlas a áreas seguras, como los bosques, su hábitat natural.

Explicó que el aumento de su presencia en zonas residenciales se debe a que, con la expansión urbana, "invadimos ese territorio, provocando que las abejas busquen dónde desplazarse", acotó.

Identificación de enjambres

El capitán Pérez recomendó a la ciudadanía no intentar diferenciar las abejas africanizadas de otras especies, ya que todas tienen un nivel de agresividad. En caso de duda, lo mejor es contactar a los bomberos. Sin embargo, ofreció una clave para identificar grandes enjambres de abejas africanizadas en campo abierto.

"Ellas se movilizan en una población numerosa y se posicionan de igual manera en forma de una esfera, un balón de fútbol", no en pequeñas porciones. "Ante la duda de que usted considere que sean abejas o no sean abejas, el Benemérito Cuerpo no va a dudar en responder a esta situación", señaló.

Prevención de accidentes de tránsito

Finalmente, el Capitán Pérez hizo un llamado a la prevención de accidentes de tránsito, que suman cerca de 3,150 emergencias a nivel nacional en lo que va del año.

"Hacemos un llamado a los conductores, por favor, antes de salir de su residencia, que revisen su vehículo, revisen los neumáticos, revisen el sistema de freno, a bien de que estos puedan tener las mejores condiciones para que usted pueda realizar los desplazamientos", concluyó.