Decomisan 124 mil artículos vencidos en comercios de todo el país

Panamá/Lo que debía ser un lugar seguro para abastecer la despensa o comprar medicinas, en muchos casos se convirtió en un riesgo. Entre enero y agosto de 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) retiró del mercado 124,990 productos vencidos que se ofrecían en distintos locales comerciales de todo el país.

La cifra revela la magnitud del problema y pone en evidencia cómo alimentos, medicamentos y artículos de uso personal en mal estado siguen llegando hasta los estantes, pese a las regulaciones vigentes.

Los inspectores de la Acodeco hallaron: 8,000 faltas de precios visibles, 6,828 artículos sin fecha de vencimiento, 6,098 deteriorados, 1,981 con doble precio, 819 con fechas poco claras y hasta 208 cilindros de gas de 25 libras en uso indebido, especialmente en panaderías, restaurantes y lavamáticos.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, explicó que las sanciones varían desde simples amonestaciones verbales hasta multas que alcanzan los $25,000, según lo establece la Ley 45 de 2007. Además, recordó que la multa por el uso indebido del gas de 25 libras aumentó de $625 a $1,000 por cada cilindro encontrado.

En paralelo, la entidad mantiene operativos de inspección en todo el territorio nacional, donde los productos vencidos, deteriorados o sin fecha de vencimiento son retirados y destruidos. “No siempre son descuidos: en muchos casos, hablamos de prácticas que ponen en riesgo directo al consumidor”, resaltó un funcionario.

La Acodeco insiste en que la ciudadanía puede colaborar. La recomendación es clara: no comprar productos vencidos, revisar fechas antes de adquirirlos y denunciar cualquier anomalía.

El consumidor puede reportar de forma anónima mediante Sindi, WhatsApp o Telegram al 6330-3333, así como al 311, detallando el local, ubicación y producto en cuestión.