Advierten que falta de tratamiento de desechos es una 'bomba de tiempo'

La falta de tratamiento de los desechos, de la que ha carecido Panamá por años, parece ser una bomba a punto de estallar, y su onda expansiva no solo generará daños ambientales, como ya lo hace, sino a la salud, tanto para quienes viven cerca del relleno sanitario de cerro Patacón, como de quienes convergen en la propia ciudad que está inundada en basura.

El doctor en salud pública, Eddy Cabrera, manifestó que lo que está sucediendo es “la punta del iceberg”, “una crisis ambiental”, en la que no se ha pronunciado ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el municipio, ante una situación que requiere cambiar el sistema de recolección de basura.

“La basura es dinero o un veneno. Si lo seguimos haciendo como lo hacemos ahora, recoger basura y tirarla en un terreno eso es veneno”, manifestó Cabrera.

Recalcó que los riesgos para la salud son inmensos, señalando que una batería de reloj contamina 600 mil galones de agua, una pila AA contamina una piscina olímpica, y para qué mencionar otros desechos que la contaminación genera cáncer, contaminación visual, olfativa y otras.

“Es invivible vivir de esta forma, todos estamos perdiendo”, dijo el doctor poniendo como ejemplo a España, Costa Rica y Colombia que hacen buen tratamiento de los desechos.

Resaltó que cerro Patacón ya es historia, no sirve y una fuente de contaminación constante. Indicó que lo que hay que hacer es fábricas de reciclaje de vidrio, de plástico y donde se clasifiquen los desechos para generar dinero, además de educar a la población en el reciclaje.

“El Presidente de la República es el que tiene que solucionar este problema que tiene más de 40 años, y si no lo ha hecho es porque tiene… otros intereses para no decir lo menos”, expresó.

Reiteró que se trata de una crisis ambiental, no solo de recolección de basura, porque hay contaminación de ríos y mares; envenenamiento por plomo y metales pesados que no salen a la luz pública porque no existen los datos porque no se toman las medidas adecuadas.

Sostuvo que el Ministerio de Salud tiene que hacerse responsable de dar las indicaciones al presidente para que tome decisiones.