Agroferia del IMA en Santiago reúne a miles en busca de arroz y productos básicos

La primera agroferia del mes de noviembre en la provincia de Veraguas, organizada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), ha reunido a más de 5,000 personas desde tempranas horas de este viernes en el estacionamiento del Santiago Mall.

Las autoridades estiman que la feria podría atender a más de 10,000 consumidores antes del cierre de la jornada, una cifra récord que refleja la alta demanda de productos básicos a precios accesibles.

Los asistentes llegaron desde diferentes puntos de la provincia, e incluso desde la comarca Ngäbe-Buglé, en busca de arroz, legumbres y productos de la canasta básica.

Algunos consumidores expresaron satisfacción con los precios, mientras que otros solicitaron mejoras en la organización y los tiempos de atención debido a las filas formadas en las primeras horas del evento.

“La cosa está bien, pero tiene que cambiar el turno. Hay muchos que madrugan, vienen embarazadas o con niños, y demoran mucho. Eso tiene que cambiar”, comentó uno de los consumidores.

Otro asistente, proveniente de la comarca, indicó que aunque los precios estaban buenos, algunos productos ya se habían agotado: “Venía por lentejas y por otros productos, pero no hay. Nada más conseguí arroz. Los precios están buenos, pero está muy lejos porque yo vengo de la comarca”, expresó.

Otros compradores destacaron la buena atención y la reducción en las filas conforme avanzó la mañana. “No hay casi fila y lo mejor es que no hay mucha gente. Está muy buena la feria. Hay que aprovechar los precios que están bastante bajos”, manifestó otra consumidora.

Organización y balance del IMA

De acuerdo con los organizadores, la feria ha transcurrido con normalidad gracias a una logística diseñada para atender hasta 10,000 personas en un solo día.

“Es una logística para atender a 10,000 personas. Hemos traído todos los productores que maneja el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Como pueden ver, ya no hay fila y se ha atendido la gran mayoría”, explicó un vocero del IMA, quien confirmó que más de 6,000 personas ya habían sido atendidas a mitad de la jornada.

El IMA anunció que durante el mes de noviembre se realizarán más agroferias y tiendas móviles en distintos puntos de Veraguas, como parte de la estrategia de abastecimiento previo a las ventas navideñas y la distribución de las cajas de Navidad.