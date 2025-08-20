Agroferias del IMA: Conozca el calendario para este viernes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este viernes, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante este viernes, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
Viernes 22 de agosto
📍Colón
• Sector de La Loma, corregimiento Palmas Bellas, distrito de Chagres
📍Coclé
• Casa local de Villarreal, distrito de Natá
📍Herrera
• Cancha comunal del corregimiento de Los Cerritos en Los Pozos.
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Pedregal, distrito de David
📍Panamá Oeste
• Casa Cultural de Monte Oscuro, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira
📍Los Santos
• Cancha Comunal de Tonosí, distrito de Tonosí
📍Veraguas
• Junta Comunal Nuestro Amo de La Carrillo, distrito de Atalaya
📍Panamá
• Estacionamiento de la parroquia de San Joaquín, distrito de Pedregal
• Cerro Viento, parque de la Junta, circunvalación B, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito