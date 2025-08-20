Agroferias del IMA: Conozca el calendario para este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Agroferia del IMA
Agroferia del IMA / Instagram/@ima_pma
Danna Durán - Periodistas
20 de agosto 2025 - 16:56

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante este viernes, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

Viernes 22 de agosto

📍Colón

• Sector de La Loma, corregimiento Palmas Bellas, distrito de Chagres

📍Coclé

• Casa local de Villarreal, distrito de Natá

📍Herrera

• Cancha comunal del corregimiento de Los Cerritos en Los Pozos.

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Pedregal, distrito de David

📍Panamá Oeste

• Casa Cultural de Monte Oscuro, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira

📍Los Santos

• Cancha Comunal de Tonosí, distrito de Tonosí

📍Veraguas

• Junta Comunal Nuestro Amo de La Carrillo, distrito de Atalaya

📍Panamá

• Estacionamiento de la parroquia de San Joaquín, distrito de Pedregal

• Cerro Viento, parque de la Junta, circunvalación B, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito

