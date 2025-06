Conflicto Israel-Irán: alcaldes panameños narran cómo se refugiaron en búnkeres en plena madrugada de ataques

Israel/Tres alcaldes panameños que se encuentran en Israel en una misión oficial se vieron obligados a refugiarse en búnkeres durante la madrugada del viernes 13 de junio (hora local), cuando se intensificó el conflicto entre Israel e Irán con intercambios de ataques y misiles balísticos.

Miguel Batista, alcalde de Pedasí, informó en exclusiva a TVN-2.com que se encontraba junto a Nadine González, alcaldesa de Pinogana, e Ina Rodríguez, alcaldesa de La Pintada, en Kfar Saba, participando de un programa de intercambio en un instituto de liderazgo, por invitación de la embajada de Israel en Panamá. Agregó que entre los temas abordados durante este encuentro se contemplaban seguridad, agua potable y desarrollo local.

"A eso de las tres de la mañana sonó la alarma. Yo estaba despierto. Salí corriendo y toqué la puerta a mis compañeras que se encontraban una justo al lado de la otra. Seguimos este trayecto que demora no menos de un minuto. La recomendación aquí era acudir al búnker. Es un lugar seguro que ellos tienen", relató Batista desde el refugio subterráneo.

Los alcaldes panameños se encuentran acompañados por autoridades municipales de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Colombia, todos participantes del mismo programa de intercambio sobre temas de seguridad, desarrollo local y agua potable.

Experiencia en el búnker

"Hemos estado aquí ya varias veces durante el día. Esto inició a las tres de la madrugada del viernes 13 y aún continúa. Hace poco salimos de lo que es el búnker donde estuvimos por más de una hora. Se intensificó un poco", explicó el alcalde de Pedasí.

Batista señaló que cada vez que hay alguna situación se cuenta con más de 10 minutos en algunos casos, pero que siempre les llega una alarma al celular cuando se desarrollan estas situaciones.

Los funcionarios panameños llegaron el martes pasado a Tel Aviv y posteriormente se trasladaron a Kfar Saba. Batista reconoció que, aunque han tratado de mantener la calma, la experiencia ha sido nueva y emocionalmente intensa para el grupo. Batista manifestó que esta situación ha sido un encuentro de emociones, en la cual han tratado de mantener la calma.

“La verdad que esta es una situación nueva para mí y mis compañeras (…) He tratado de mantener la calma ante esta situación. Tengo que admitir que, dentro de todo, no he sentido que he estado en una situación de riesgo. Mis compañeras tampoco, pero no estamos acostumbrados a esto”, expresó.

El funcionario también envió un mensaje a sus familiares: “No hemos podido dormir. Pedirle a nuestros familiares que tengan calma”.

Comunicación oficial y situación actual

Se pudo conocer que, tanto el embajador de Israel en Panamá como el embajador de Panamá en Israel, han mantenido comunicación constante con la delegación panameña. Los alcaldes esperan que la situación se normalice para poder retornar a sus países.

"Hay mucha información en los medios de comunicación, pero aquí donde estamos nos hemos sentido completamente seguros. Actualmente hay más de 40 mil turistas en Israel, y hay otros panameños en otra zona con los cuales nos hemos podido comunicar con algunos", indicó Batista.

Escalada del conflicto Israel-Irán

El conflicto se intensificó durante la madrugada del viernes 13 de junio cuando Israel ejecutó múltiples ataques contra instalaciones militares en Irán, eliminando a varios altos funcionarios. De acuerdo con medios internacionales, Teherán respondió disparando decenas de misiles balísticos contra territorio israelí.

El jefe del ejército israelí indicó que Israel continuaba atacando a Irán "con toda su fuerza", mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó la operación como "una de las mayores operaciones militares de la historia", advirtiendo que durará "muchos días".

La operación, denominada "León Ascendente", involucró 200 aviones atacando un centenar de objetivos, incluyendo la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, en el centro de Irán.

Víctimas y daños reportados

Medios internacionales también detallaron que el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó que al menos 17 personas resultaron heridas en los ataques iraníes contra Israel, con dos personas en estado grave y dos en estado moderado.

Información de hospitales individuales sugiere que el número de heridos podría ser mayor. Tres centros médicos principales como el Centro Médico Sourasky de Tel Aviv, el Centro Médico Sheba Tel Hashomer y el Centro Médico Rabin, reportaron conjuntamente un total de 40 heridos.

El líder iraní Ali Jamenei acusó a las autoridades israelíes de haber "iniciado una guerra", mientras la comunidad internacional observa con preocupación la escalada del conflicto en la región.