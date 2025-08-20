Alerta en cinco escuelas de Veraguas: reportan varios casos del virus 'manos, pies y boca'

Los síntomas de este virus suelen aparecer entre tres y seis días después del contagio.

Veraguas/El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este miércoles la circulación del virus "manos, pies y boca" en al menos cinco escuelas primarias de la provincia de Veraguas, afectando principalmente a los niveles de preescolar, maternal y primer grado.⁣

⁣Las autoridades sanitarias indicaron que otras dos escuelas se encuentran bajo investigación por casos sospechosos. En el centro educativo Rómulo Arrocha de Santiago se ordenó la suspensión de clases para realizar un proceso exhaustivo de limpieza y desinfección.⁣

En este centro se retomarán las clases el jueves 21 de agosto, pero se hizo un llamado a los padres de familia a que, si un niño presenta los síntomas, no lo envíen a la escuela.

⁣Equipos epidemiológicos del Minsa, junto con grupos de respuesta rápida, realizan visitas diarias a los centros escolares donde se reportan posibles contagios, con el fin de reforzar las medidas de control y prevención.⁣

¿Qué es el virus 'manos, pies y boca'?

El pediatra Max Ramírez explicó que la enfermedad, causada por el virus Coxsackie, se presenta con mayor frecuencia en niños menores de 5 años y se caracteriza por la aparición de pequeñas ampollas y erupciones en las manos, pies y dentro de la boca. Pese a ello, también puede presentarse en adolescentes y adultos.

Los síntomas de este virus suelen aparecer entre tres y seis días después del contagio. En algunos casos, puede acompañarse de fiebre, malestar general, dolor de garganta, llagas en la boca (lengua, encías y mejillas) y, en algunos casos, sarpullido, irritabilidad y náuseas.

La principal vía de transmisión es la respiratoria, aunque también puede propagarse por contacto directo con secreciones o superficies contaminadas. No existe un tratamiento específico contra este virus, por lo que las medidas recomendadas se centran en aliviar los síntomas y prevenir la propagación.

