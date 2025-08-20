Gobierno reduce a 0 % el arancel del maíz amarillo para consumo animal hasta diciembre de 2025

Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó la reducción temporal del arancel de importación del maíz amarillo para consumo animal, que pasa de 15 % a 0 % hasta el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de disminuir los costos de producción de carne, leche y huevos en el país.

Según el decreto No.32 publicado en Gaceta Oficial No. 30347-C, la medida responde a la necesidad de abaratar el costo de uno de los principales insumos de la cadena agropecuaria, ya que el maíz representa más del 65 % del gasto en la producción de pollos y porcinos, pilares de la canasta básica de los panameños.

La decisión también busca garantizar el abastecimiento a precios competitivos y evitar presiones inflacionarias en los alimentos de mayor consumo. De acuerdo con el documento, la rebaja se sustentó en un acuerdo de la Cadena Agroalimentaria de Maíz, que recomendó la exoneración luego de comprobarse el cumplimiento de compra de 850 mil quintales de maíz nacional en el ciclo agrícola 2024-2025.

El Gobierno aclaró que el beneficio aplica únicamente a las importaciones declaradas como materia prima para la producción de alimentos para animales, y advirtió que deberá garantizarse que no se desvíe al consumo humano.

A partir del 1 de enero de 2026, el derecho arancelario volverá a aplicarse, con una tasa fijada en 40 % para la fracción arancelaria correspondiente.

Lea aquí la Gaceta: