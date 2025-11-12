Anuncian calendario ferial 2026 con 19 eventos en la provincia de Chiriquí

El propósito de este calendario es fortalecer las actividades turísticas y económicas en las diferentes regiones del país.

La Dirección Nacional de Ferias dio a conocer el calendario oficial de eventos feriales para el año 2026, que iniciará en enero con la tradicional Feria de las Flores y el Café en Boquete y culminará en noviembre en el distrito de Bugaba con la Feria de San Andrés.

“Comenzamos con Boquete, también tenemos la feria de David, la feria de San José y la feria de Camarón Arriba, además de San Andrés, que se realizará el 29 de noviembre. Todas estas forman parte de nuestro periodo ferial anual”, indicó Kalizol Caballero, jefa nacional de ferias.

Caballero destacó que dentro de la Feria de Boquete se desarrollará la reconocida Expo Orquídea, mientras que en la Feria de David se incluirá la Feria de la Carne, actividades que buscan atraer a más visitantes y promover la producción nacional.

En total, se realizarán 19 ferias en la provincia de Chiriquí, lo que representa una importante oportunidad para la reactivación económica, el impulso del turismo interno y la promoción del sector agropecuario y artesanal.

La jefa nacional de ferias aseguró que el propósito de este calendario es fortalecer las actividades turísticas y económicas en las diferentes regiones del país

Con información de Demetrio Ábrego