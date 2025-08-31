Apicultores panameños muestran potencial de la miel en la Expo Agroindustriales de Santiago

El evento reunió a diferentes sectores como productores de café, apicultores y otros emprendedores de la agricultura y la ganadería.

Un total de 30 pequeñas empresas participaron en la quinta edición de la Expo Agroindustriales, un evento que se desarrolló en el Santiago Mall, en la provincia de Veraguas, con el objetivo de proyectar el trabajo de los agroindustriales panameños y resaltar el valor agregado de sus productos.

La feria reunió a emprendedores dedicados a diversas actividades, entre ellas la apicultura, que va mucho más allá de la producción de miel. En la exposición se mostraron innovaciones como la fabricación de jabones artesanales, cera para velas y otros derivados de la colmena como polen, propóleos e incluso el veneno de abejas, productos que están despertando interés en mercados nacionales e internacionales.

Oportunidades de inversión y exportación

Los emprendedores destacaron que este tipo de eventos permite atraer inversionistas que podrían inyectar capital para expandir la producción y potenciar la exportación de productos panameños hacia otros países. Asimismo, resaltaron que mejorar la calidad y diversificar la oferta es clave para consolidar la agroindustria en Panamá.

“Nos están mirando y pueden venir a invertir en nuestros productores. Gente que puede ver una oportunidad de exportar o fortalecer la producción aquí en Panamá, para hacerla crecer y elevar la calidad de los productos panameños”, señalaron algunos de los expositores.

Café, miel y productos agropecuarios en vitrina

En la Expo Agroindustriales participaron empresas de diferentes sectores: productores de café, apicultores y otros emprendedores que trabajan en el área de la agricultura y la ganadería. El evento fue una plataforma para mostrar cómo el campo panameño puede generar economías locales sostenibles y abrir oportunidades de crecimiento a través de la innovación.

Impulso al desarrollo agroindustrial

La iniciativa busca no solo promover el consumo de productos nacionales, sino también visibilizar la importancia de la agroindustria en Panamá como motor de desarrollo económico y social. Con este tipo de ferias, se fortalece la conexión entre productores, consumidores e inversionistas, generando un círculo virtuoso que impacta positivamente en las comunidades rurales del país.

*Con información de Ney Castillo*