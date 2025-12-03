Aprehenden a mujer que agredió a su hija de un año en Colón; la investigan por maltrato al menor

La investigación se inició luego de un video que circuló en redes sociales donde se observa a la mujer agredir en reiteradas ocasiones el rostro de la pequeña.

Colón/Tras iniciar una investigación de oficio por la presunta comisión de los delitos contra el orden jurídico, familiar y el estado civil en la modalidad del maltrato al menor, la Dirección de Investigación Judicial, junto al Servicio Nacional Aeronaval y en coordinación con el Ministerio Público, aprehendió este miércoles 2 de diciembre a una mujer en el corregimiento de Isla Grande en la provincia de Colón.

La mujer está vinculada a un caso de agresión física en perjuicio de su propia hija, una niña de apenas un año.

La investigación se inició luego de un video que circuló en redes sociales donde se observa a la mujer agredir en reiteradas ocasiones el rostro de la pequeña.

La ciudadana fue trasladada para los trámites correspondientes a órdenes de las autoridades, a fin de rendir cuentas ante estos hechos. Se espera que en las próximas horas se realice una audiencia de garantías en donde se legalice la aprehensión, se dicte una medida cautelar y se imputen cargos por los que es investigada.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y la Familia (Senniaf) reportó que, tras la difusión del video, el caso fue atendido de inmediato. La institución confirmó que la niña estaba bajo el cuidado de un familiar y en un entorno seguro. El hecho se registró en La Guaira.

