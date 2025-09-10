Dos aprehendidos durante operativos en San Miguelito ¿Qué hicieron?

Autoridades realizaron la aprehensión de dos personas por delitos relacionados a tentativa de homicidio y hurto

Dos ciudadanos fueron aprehendidos por la supuesta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y hurto durante operativos realizados por agentes de la Policía Nacional en San Miguelito.

Durante una diligencia en el sector Martin Luther King del corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, se aprehendió a un ciudadano de 28 años requerido por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional por el delito de tentativa de homicidio.

Durante otras verificaciones que se realizaron en La Gran Estación de San Miguelito, las autoridades aprehendieron a una persona de 38 años sobre quien pesaba una orden de captura por hurto emitido por el Juzgado de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Los ciudadanos, luego de su aprehensión, fueron llevados ante las autoridades correspondientes para establecer el seguimiento al proceso legal correspondiente.