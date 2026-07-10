Aprueban la Política Nacional sobre Drogas 2026-2036

Con la aprobación de la resolución, la Conapred ordenó la publicación del documento en la Gaceta Oficial y su comunicación a las instituciones responsables de implementar la Política Nacional sobre Drogas de Panamá 2026-2036.

Ciudad de Panamá/La Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred) aprobó la Política Nacional sobre Drogas de Panamá 2026-2036, un instrumento que orientará las acciones del Estado durante la próxima década para fortalecer la prevención del consumo, la atención y rehabilitación de las personas afectadas, así como el combate a los delitos relacionados con drogas.

La medida fue oficializada mediante la Resolución No. 33-2026, del 8 de julio de 2026, publicada este viernes 10 de julio en la Gaceta Oficial.

De acuerdo con la resolución, la política fue elaborada por la Secretaría Ejecutiva de la Conapred, a través del Observatorio Panameño de Drogas (Opadro), y servirá como guía para las acciones estatales en materia de prevención, atención, tratamiento, control y coordinación interinstitucional frente al fenómeno de las drogas.

Según el documento, el objetivo general de la política es contribuir a la reducción de la demanda y la oferta de drogas en Panamá mediante el fortalecimiento de las estrategias de prevención del consumo, la atención y rehabilitación de las personas afectadas, su reinserción social y el fortalecimiento de las capacidades del Estado para prevenir y combatir los delitos relacionados con drogas.

La estrategia también establece que se dará especial atención a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, promoviendo un enfoque integral basado en el respeto a los derechos humanos y la coordinación entre las distintas instituciones públicas.

La resolución recuerda que el proceso de formulación de esta política comenzó en junio de 2023, cuando el Pleno de Comisionados de la Conapred aprobó el proyecto denominado "Formulación de la Política Nacional de Drogas", con el propósito de diseñar una estrategia nacional sustentada en principios de diversidad, respeto a los derechos humanos y atención prioritaria a poblaciones clave.

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Posteriormente, el 26 de marzo de 2026, el Pleno de la Conapred aprobó el contenido de la política mediante el Acta No. 01-2026.

Con la aprobación de la resolución, la Conapred ordenó la publicación del documento en la Gaceta Oficial y su comunicación a las instituciones responsables de implementar la Política Nacional sobre Drogas de Panamá 2026-2036.

La Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas es el organismo técnico-administrativo del Estado encargado de estudiar los mecanismos para prevenir las actividades ilícitas relacionadas con drogas y promover acciones de atención, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas conductas.

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