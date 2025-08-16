Arranca la tercera edición del Festival de Botes de Dragón en Chiriquí

En cada categoría, los equipos que ganen el primer lugar recibirán medallas y un certificado que les permitirá participar gratuitamente en la competencia nacional, prevista para el 20 y 21 de septiembre en el Causeway de Amador.

Este sábado inició la tercera edición del Festival Botes de Dragón de la provincia de Chiriquí, en el sector de Punta Tierra, del corregimiento de Chiriquí, en el distrito de David.

Según los directivos del comité organizador, esta actividad, además de promover el deporte, la convivencia familiar y el intercambio cultural, permite reactivar la economía de decenas de pequeños comerciantes, pescadores y emprendedores de esta zona de la provincia de Chiriquí.

Ciro Loo, del Comité Organizador Botes de Dragón, valoró que se trata de un deporte que promueve el compañerismo.

Son 14 equipos los que están participando en esta tercera edición, con pruebas en tres categorías: Rookie, Premier y Empresarial-Gubernamental, ofreciendo un espectáculo variado y emocionante para el público.

Punta Tierra es el epicentro de la competencia de origen chino, que también incluirá presentaciones culturales, una amplia oferta gastronómica y juegos infantiles. La actividad cuenta con el respaldo del Centro Cultural Chino Panameño y el Gobierno Nacional, promoviendo la tradición y el espíritu deportivo en la provincia de Chiriquí.

En cada categoría, los equipos que ganen el primer lugar recibirán medallas y un certificado que les permitirá participar gratuitamente en la competencia nacional, prevista para el 20 y 21 de septiembre en el Causeway de Amador, ciudad de Panamá. El evento contará con seguridad garantizada por la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil.

Las pruebas estarán supervisadas por jueces certificados del Comité de Botes de Dragón de Panamá, liderados por Ciro Loo y el director del Centro Cultural Chino Panameño, Fermín Tomás Chan, quienes validarán los tiempos oficiales.

