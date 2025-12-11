Asamblea impulsa foro para mejorar el grado de inversión de Panamá y atraer más inversiones

El objetivo es que de aquí surjan propuestas de proyectos de ley y políticas públicas para fortalecer la estabilidad fiscal y la transparencia.

La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional inició este jueves un foro, taller orientado a evaluar la situación económica del país y trazar una hoja de ruta para recuperar y fortalecer el grado de inversión de Panamá, un indicador clave para atraer inversión extranjera y reducir el desempleo.

El diputado Eduardo Gaitán, miembro de la comisión y promotor del encuentro, explicó que el grado de inversión “no es un concepto macroeconómico aislado”, sino un factor que impacta directamente el bolsillo de los panameños. Lo comparó con la calificación crediticia que evalúan los bancos cuando una persona solicita un préstamo.

“Mientras mejor perfil financiero tenga el país, mejores tasas de interés obtendremos todos, sean hipotecas, préstamos de autos o créditos personales”, dijo Gaitán. Agregó que el nivel de inversión está estrechamente ligado al desempleo: “A mayor inversión, menor desempleo. Por eso este tema es tan relevante”.

Un espacio con más de 100 actores económicos

El foro contará con la participación de representantes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), AMCHAM, economistas independientes y diversos sectores multilaterales.

Entre los temas centrales a debatir están:

El estatus actual de la economía panameña .

. Medidas para mejorar la imagen del país ante las calificadoras de riesgo.

El objetivo es que de aquí surjan propuestas de proyectos de ley y políticas públicas para fortalecer la estabilidad fiscal y la transparencia.

Corrupción y falta de transparencia siguen afectando al país

El diputado reconoció que la gobernanza y la transparencia siguen siendo los principales desafíos señalados por las calificadoras internacionales. Recordó que prácticas como el nepotismo, el conflicto de intereses y la participación de funcionarios en contratos con el Estado continúan dañando la credibilidad del país.

Estas son prácticas que la gente ya ve como normales, pero no lo son. Y afectan directamente la percepción internacional que buscamos mejorar”, afirmó.

Como ejemplo mencionó el caso reciente de un exdiputado y exdirector de Pandeportes que enfrenta procesos judiciales por contratos con el Estado sin la debida autoridad.

Expectativas del foro

Gaitán subrayó que esta es la primera vez que la Comisión de Economía organiza un foro de esta magnitud con todos los actores clave del sector económico nacional e internacional. El objetivo, dijo, es que del trabajo conjunto surjan políticas claras y medidas concretas para fortalecer la economía panameña.

“El grado de inversión afecta el crédito, el desempleo y la vida diaria de cada panameño. No podemos tratarlo como un tema aislado”, insistió.