Comisión de Infraestructura de la Asamblea inspecciona avances de la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado José Pérez Barboni, realizó en días pasados una gira de inspección para evaluar los avances de dos de las obras de infraestructura más importantes del país: la Línea 3 del Metro de Panamá y el cuarto puente sobre el canal de Panamá, proyectos que buscarán transformar la movilidad y la conectividad nacional.

A la jornada asistieron los diputados Yamireliz Chong, Didiano Pinilla, Jamis Acosta, Augusto Palacios, Marcos Castillero, Ricardo Vigil y Mercedes Gálvez, quienes, junto al presidente de la comisión, constataron sobre el terreno los progresos de estas iniciativas de alto impacto.

Metro de Panamá

Durante la inspección, el ingeniero Carlos Cedeño, director de proyectos del Metro de Panamá, expuso ante los diputados el estado de avance de la Red Maestra del Metro, que contempla una planificación escalonada:

51% en etapa de prefactibilidad

17% en fase de factibilidad

11% en ejecución

3% en proceso de licitación

Asimismo, se dio a conocer el 18% ya ha sido ejecutado, lo que equivale a 41 kilómetros de doble vía en operación y otros 25 kilómetros en construcción. A la fecha, el sistema cuenta con 73 trenes en circulación y se proyecta su crecimiento con nuevas líneas y alternativas de transporte.

En este sentido, Cedeño también presentó el avance del proyecto del teleférico Panamá–San Miguelito, cuya fase de prefactibilidad ya fue completada, como parte de las soluciones innovadoras de movilidad que se evalúan para el futuro del país.

Avances de la Línea 3

De forma posterior, los diputados recorrieron parte de los trabajos de la Línea 3, considerada uno de los proyectos más emblemáticos de la red, no solo por su envergadura, sino también por introducir un monorriel elevado, una tecnología distinta a la de las líneas ferroviarias 1 y 2.

La obra contempla 11 estaciones distribuidas entre Albrook y Ciudad del Futuro, con una extensión total de 24.6 kilómetros. El recorrido completo tendrá un tiempo estimado de 37 minutos, ofreciendo una alternativa rápida y segura para miles de usuarios.

Para garantizar su operación, se han destinado 27 hectáreas a patios y talleres, mientras que el financiamiento proviene de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la construcción está a cargo del Consorcio HPH JV.

La ejecución del proyecto está dividida en dos fases. La primera, que conecta Albrook con Ciudad del Futuro, presenta un 80% de avance y tiene como fecha de entrega abril de 2027.

La segunda fase, correspondiente al tramo soterrado, alcanza un 38% de avance y se proyecta culminar en octubre de 2028. Para su funcionamiento se prevé una flota de entre 26 y 28 trenes de seis vagones, y hasta la fecha la obra ha generado más de 3,900 empleos directos.

Cuarto puente sobre el Canal

La gira también incluyó una visita a los trabajos del cuarto puente sobre el canal de Panamá, donde el director del proyecto, Manuel Alvarado, explicó a los diputados las características técnicas y el impacto de esta infraestructura en la conectividad del país.

El puente estará sostenido por dos torres en forma de “H” de 186 metros de altura y contará con un tablero central de 36.87 metros de ancho, diseñado para albergar tres carriles por sentido, con la posibilidad de ampliación a cuatro.

La estructura principal será un tramo atirantado de 965 metros, con un gálibo de 75 metros sobre el Canal, lo que permitirá el tránsito seguro de los buques que cruzan la vía interoceánica. En cuanto a sus componentes de acceso, el viaducto Este tendrá una longitud de 1,483 metros, mientras que el viaducto Oeste alcanzará los 1,123 metros.

En total, el proyecto contempla la construcción de 25 kilómetros de vías nuevas y la instalación de 25 kilómetros de pilotes permanentes, con un consumo proyectado de 350.000 metros cúbicos de hormigón, 70.000 toneladas de acero de refuerzo y 600.000 metros cúbicos de movimiento de tierra.

Actualmente, el avance de obra se distribuye de la siguiente forma: el viaducto Este registra un 9.74%, el puente principal un 5.54%, el viaducto Oeste un 7.16% y el intercambiador Oeste un 6.4%.