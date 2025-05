'Presidente de Bolivia es mi amigo Arce', Mulino ante exigencia de Evo Morales de otorgar asilo a dirigente del Suntracs

El presidente José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa, respondió brevemente a la 'exigencia' de Evo Morales al gobierno de Bolivia de otorgarle asilo político al dirigente sindical Saúl Méndez, quien la madrugada del miércoles se introdujo a la embajada del país suramericano en Panamá solicitando refugio.

El expresidente Evo Morales, la mañana de este jueves, en la red social X, escribió: "Exigimos de la manera más contundente que el gobierno de Bolivia otorgue el correspondiente asilo diplomático en favor del compañero Saúl Méndez, de @suntracspanama quien, junto a sus compañeros, es víctima de persecución en Panamá".

Al cuestionarse a Mulino su opinión sobre esto, se limitó a responder: "El presidente de Bolivia es mi buen amigo Arce, no Evo Morales". Seguidamente señaló que esa es la opinión del expresidente de Bolivia, que se respeta, pero no tiene ninguna vinculación con Panamá.

Sobre la posibilidad de que se le otorgue un salvoconducto a Méndez en caso de que el gobierno boliviano otorgue el asilo político, el presidente de Panamá manifestó que, hasta donde tiene entendido, funciona la 'Comisión Nacional de Refugiados', que no es la Cancillería y es quien toma esta decisión.

En ese sentido, dijo que si se otorga el asilo, habrá una decisión que evaluar con la Cancillería panameña y si no, pues no. Dicho esto, destacó que Bolivia es signataria de los convenios internacionales que regulan el asilo político, como lo es Panamá, y deberá tomar su decisión soberana de si brinda o no la protección a Méndez.

La mañana de este miércoles se conoció que el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) Saúl Méndez, ingresó a la embajada de Bolivia en Panamá para solicitar asilo político en medio de la crisis que atraviesa la agrupación que lidera y que algunos de sus miembros están siendo investigados por lavado de dinero.

Posteriormente, en horas de la tarde, el Ministerio Público giró orden de captura contra Méndez y Genaro López por la supuesta comisión del mismo delito. Además, se realizaron una serie de allanamientos simultáneos en las oficinas del Suntracs a nivel nacional.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación inició en el 2022, cuando extrabajadores de un proyecto de construcción en isla Bastimento denunciaron la presunta comisión de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, asociación ilícita, entre otros.